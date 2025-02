E-Brt Bergamo-Dalmine-Verdellino, avanti con i lavori. Nuove modifiche alla viabilità

Le principali novità

Da giovedì 20 febbraio il tratto di via Moroni in cui vige attualmente la circolazione a senso unico di marcia verrà ridotta di 270 metri e verrà quindi ripristinato il doppio senso di marcia nel tratto compreso tra il negozio di abbigliamento Lazzari e il civico 378 di via Moroni. Per garantire il regolare flusso del traffico, saranno istituite corsie provvisorie. Nella giornata del 20 febbraio, i semafori saranno spenti e la circolazione verrà gestita attraverso movieri.

Da giovedì 20 febbraio l’intersezione tra via Guerrazzi e via Moroni subirà un restringimento di carreggiata al fine di avviare la cantierizzazione. Il restringimento è propedeutico alla chiusura di via Guerrazzi all’intersezione su via Moroni a partire da lunedì 24 febbraio per tre settimane. Il traffico veicolare da e per via Guerrazzi verrà deviato su via Promessi Sposi, mentre per quello pedonale verrà predisposto un attraversamento pedonale provvisorio adiacente al negozio Lazzari con passaggio dedicato nell’area di proprietà privata per poi accedere al parco comunale.