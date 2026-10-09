E-Brt, dal 12 ottobre cambiano gli orari: corse più lunghe

A partire da lunedì 12 ottobre, sono previste delle modifiche agli orari dell’e-Brt in seguito a un adeguamento dei tempi di percorrenza nelle diverse fasce della giornata, che tengono conto delle attuali condizioni operative e dell’andamento del servizio.

La modifica è il risultato del monitoraggio avviato da Atb a partire dal 14 settembre scorso, con l’entrata in vigore dell’orario invernale e la ripresa delle attività scolastiche, e condotto anche in coordinamento con i rappresentanti delle principali organizzazioni sindacali. L’analisi delle prime tre settimane di servizio - fa sapere Atb - ha evidenziato la necessità di intervenire sui tempi di percorrenza, anche in relazione al carico passeggeri e alle condizioni del traffico lungo il percorso.

Il monitoraggio dal 14 settembre

Inoltre, il quadro della viabilità cittadina risente di condizioni diverse rispetto a quelle inizialmente previste per l’e-Brt, come il protrarsi della chiusura di via San Bernardino in un senso di marcia e della sospensione della linea ferroviaria Bergamo-Ponte San Pietro con il conseguente passaggio degli autobus sostitutivi che caricano sulla rete stradale cittadina. A questo si aggiunge il diverso assetto del sistema di preferenziamento dell’e-Brt che, in coerenza con le modifiche alla viabilità introdotte nell’area di via San Giorgio e via Autostrada, prevede il transito dei mezzi agli incroci semaforici contestualmente agli altri veicoli, senza interromperne il flusso (da via San Giorgio verso via Simoncini, via Bonomelli e Piazzale Marconi).

Incremento di due minuti

Dal 12 ottobre i tempi di percorrenza saranno quindi incrementati di 2 minuti nelle fasce di morbida, in entrambi i sensi di marcia, fino a un massimo di 4-5 minuti nelle fasce di punta. «L’adeguamento degli orari dell’e-Brt è frutto di un confronto costante con tutte le organizzazioni sindacali e del contributo dei conducenti Atb, che ogni giorno sono in prima linea nel verificare sul campo l’andamento del servizio. Il loro apporto è stato fondamentale per analizzare i tempi di percorrenza e individuare gli adeguamenti necessari al fine di ottimizzare gli orari in funzione delle condizioni effettive del servizio. L’obiettivo è anche quello di offrire a quanti utilizzano l’e-Brt per motivi di studio e lavoro tempi di percorrenza affidabili, così da consentire loro di organizzare al meglio spostamenti e coincidenze» afferma Federico Zamboni, Direttore d’esercizio di Atb.