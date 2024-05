È in distribuzione la mappa «Bergamo Verde»

Dopo il Piano strutturale del verde, raccontato a gennaio scorso, e il bilancio arboreo presentato qualche giorno fa, è la volta della mappa «Bergamo Verde» , uno strumento dedicato a cittadini o turisti per orientarsi nei principali parchi cittadini. I tre progetti sono legati perché accomunati dal filo conduttore del lavoro puntuale di raccolta dati sul verde cittadino eseguito negli scorsi mesi.

«I database cartografici sul verde pubblico urbano del Comune di Bergamo erano ormai obsoleti e inadeguati per le nuove esigenze di pianificazione. Questi strumenti non solo risultavano incompatibili con i software di gestione manutentiva, ma necessitavano di un aggiornamento sia quantitativo che qualitativo del patrimonio verde comunale. Era fondamentale quindi realizzare una corretta identificazione delle aree verdi e degli impianti arborei esistenti per una gestione efficiente e programmata del verde pubblico.» Racconta Marzia Marchesi, Assessora al Verde pubblico