Cronaca / Bergamo Città
Domenica 24 Agosto 2025

È morto il commercialista Augusto Tucci

IL LUTTO. Aveva 81 anni ed era stato candidato alle elezioni con la lista di Tentorio. Lunedì 25 agosto alle 10 i funerali in Borgo Santa Caterina.

Arturo Zambaldo
Arturo Zambaldo

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Augusto Tucci aveva 81 anni
Augusto Tucci aveva 81 anni

Bergamo piange la scomparsa del commercialista Augusto Tucci, spentosi venerdì scorso. Aveva 81 anni ed abitava in Borgo Santa Caterina, dove domani alle 10 si terranno i funerali nella chiesa parrocchiale. Iscritto all’ordine professionale dal gennaio 1969, Tucci ne era stato vice presidente per un paio di mandati dal 2001. Diplomato ragioniere nel 1963 all’Istituto Tecnico Vittorio Emanuele, aveva conseguito la laurea in Economia e commercio con pieni voti all’Università Bocconi di Milano. Dopodiché, compiuto un breve periodo da praticante in uno studio cittadino, ne aveva aperto uno in proprio specializzato in consulenza societaria, tributaria e aziendale in via Zelasco.

Impegnato nella società civile, nel 2009 e nel 2014 si era candidato alle elezioni amministrative nella lista a sostegno del candidato sindaco Franco Tentorio. Augusto Tucci era un grande appassionato di motori ed era solito partecipare ai raduni di auto d’epoca organizzati in particolare dal Club orobico automoto d’Epoca. Di carattere socievole ed estroverso, con il compagno di scuola Roberto Pasquali era tra i principali promotori dell’appuntamento annuale conviviale. Inoltre amava la montagna, in particolare le Dolomiti. Tucci che aveva perso l’adorata moglie due anni fa lascia nel dolore il figlio Massimo e le figlie Federica e Chiara.

