È Sonia la regina delle mucche della Fiera del Parco dei Colli - Foto e video
L’EVENTO. La mucca ha vinto il Concorso della Razza Bruna Alpina nella 22esima edizione a Valmarina. Tanti gli eventi fino alle 18 di domenica 31 maggio per bambini e famiglie.Lettura meno di un minuto.
È Sonia la regina della Fiera del Parco dei Colli di Bergamo. La mucca, proclamata vincitrice del Concorso della Razza Bruna Alpina, è stata la protagonista della 22esima edizione dell’appuntamento che domenica 31 maggio ha animato la valletta di Valmarina e l’ex monastero benedettino.
Dalle 9,30 famiglie, bambini, allevatori e produttori locali hanno partecipato a una giornata dedicata alla cultura rurale, tra animali, mercato agricolo, visite guidate e attività all’aria aperta. Dopo i saluti delle autorità, il programma è entrato nel vivo con il concorso riservato agli allevatori del territorio, affiancato dalle visite al Roccolo della Tavernella e all’ex monastero di Valmarina.
A mezzogiorno la dimostrazione di mungitura ha richiamato il pubblico, mentre la premiazione ha incoronato Sonia, simbolo di un legame vivo tra agricoltura, comunità e ambiente. Partecipate anche le escursioni didattiche per i bambini, il primo approccio al cavallo, gli stand e l’area ristoro. Si chiude alle 18.
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