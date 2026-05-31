È Sonia la regina delle mucche della Fiera del Parco dei Colli - Foto e video

È Sonia la regina della Fiera del Parco dei Colli di Bergamo. La mucca, proclamata vincitrice del Concorso della Razza Bruna Alpina, è stata la protagonista della 22esima edizione dell’appuntamento che domenica 31 maggio ha animato la valletta di Valmarina e l’ex monastero benedettino.

Dalle 9,30 famiglie, bambini, allevatori e produttori locali hanno partecipato a una giornata dedicata alla cultura rurale, tra animali, mercato agricolo, visite guidate e attività all’aria aperta. Dopo i saluti delle autorità, il programma è entrato nel vivo con il concorso riservato agli allevatori del territorio, affiancato dalle visite al Roccolo della Tavernella e all’ex monastero di Valmarina.