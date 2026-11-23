Dopo la fugace comparsa di giovedì, nella mattinata di domenica i fiocchi di neve sono tornati a imbiancare la parte alta delle nostre valli raggiungendo però quote leggermente più basse considerando che, per la prima volta in questo scorcio di stagione, sono arrivati a toccare anche gli abitati di Lizzola e Spiazzi di Gromo a 1.250 metri di quota. Accumuli di qualche centimetro si potevano invece intuire osservando le immagini catturate dalle varie web-cam presenti sul territorio della nostra provincia come ad esempio Foppolo, la zona del Monte Pora a Castione, la località Ferrantino di Colere (dove peraltro si vedevano anche in funzione i cannoni per l’innevamento artificiale) ed al rifugio Curò, sopra Valbondione.

Piogge ma non rilevanti

Il piccolo quantitativo, che in nessun modo può essere considerato risolutivo per l’avvio della stagione sciistica dei nostri comprensori, trova infatti conferma nei dati trasmessi dalle stazioni di Arpa Lombardia presenti in quota; quelle di Carona Carisole (a 1.954 metri), del Barbellino (1.784 metri) e di Vilminore (a 1.856 metri sulle piste di Colere) hanno infatti registrato uno spessore di 24 centimetri mentre quella del lago di Fregabolgia (a 1.955 metri sul territorio di Carona) 26 centimetri.

Anche per quanto riguarda le piogge non si è trattato di quantitativi degni di nota poiché le stazioni del Centro meteo lombardo hanno misurato dai 23 millimetri a Mozzanica, ai 15 di Stezzano fino ai quasi impercettibili 5 di Sarnico. I fenomeni non sono però da considerarsi conclusi, come conferma Manuel Mazzoleni di «3B Meteo». «Nella giornata di ieri la situazione meteo sarà in momentaneo miglioramento ma nel tardo pomeriggio di oggi è però previsto l’arrivo di un nuovo fronte perturbato che farà sentire i suoi effetti soprattutto nella giornata di giovedì, con quota neve che, a tratti, potrebbe anche spingersi fin verso gli 800/900 metri di quota. Un nuovo peggioramento – conclude Mazzoleni – è infine previsto per domenica ma con la quota neve in rialzo».