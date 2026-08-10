Eclissi e Perseidi, il cielo dà spettacolo anche in Bergamasca

Una serata astronomica particolarissima, con una coincidenza capace di richiamare appassionati e semplici curiosi e un’attesa che si misura già nel tutto esaurito. Mercoledì 12 agosto il cielo offrirà infatti, a poche ore di distanza, un’eclissi di Sole che nella Bergamasca arriverà a coprire circa il 92% del disco solare e il momento di massima attività delle Perseidi, le «Lacrime di San Lorenzo» o stelle cadenti che dir si voglia. A rendere le condizioni ancora più favorevoli, la Luna nuova: tramonterà insieme al Sole e la sua luminosità non disturberà l’osservazione del cielo notturno.

L’interesse è già evidente, soprattutto per l’eclissi. Quasi tutte le iniziative organizzate per seguirla insieme ad astronomi ed esperti stanno facendo registrare il tutto esaurito. È già sold out, per esempio, l’appuntamento di mercoledì 12 a Crespi d’Adda, con ritrovo alle 18 in piazza Cleopatra Bagnarelli: prima la visita guidata al villaggio operaio patrimonio Unesco e poi l’osservazione dell’eclissi in collaborazione con AstroExperience. Idem a Brembate Sopra per l’appuntamento organizzato dalla Torre del Sole: anche in questo caso tutto esaurito per l’ingresso anticipato al campo sportivo di via Locatelli per osservare l’eclissi dagli spalti e poi le stelle cadenti.

Sul Monte di Zambla, a Oltre il Colle, la Società agricola agrituristica Cominelli ha invece anticipato alle 18,30 la cena, proprio per consentire agli ospiti di assistere al fenomeno. In numero limitato sarà anche possibile acquistare gli occhialini per l’osservazione dell’eclissi. Chiuso, invece, l’Osservatorio astronomico Presolana di Predusolo perché gli astrofili saranno in Spagna, dove l’eclissi sarà totale. Il consiglio, degli stessi esperti, per chi volesse tentare di seguirla dalla zona di Castione, è di salire sul Monte Pora, dove è più facile trovare una visuale favorevole verso il tramonto, mentre appena oltre il confine bergamasco, anche la Pro loco di Trezzo sull’Adda ha organizzato diverse possibilità per seguire il fenomeno, da vari punti del Castello Visconteo all’Oasi Ex Fornace dell’Adda e i giardini rialzati della centrale Taccani. Anche in questo caso, però, i posti sono già esauriti ovunque e non verranno consentiti gli accessi ai non prenotati.

Appuntamenti con le stelle

Al contrario, resta ancora qualche possibilità per gli eventi organizzati per vedere le stelle cadenti, ma nei giorni precedenti. Ancora posti liberi alle serate dedicate di oggi e domani organizzate dalla Torre del Sole al campo sportivo di Brembate Sopra, dalle 21,15 alle 23,45, con osservazione delle costellazioni visibili a occhio nudo e utilizzo dei telescopi. In caso di condizioni meteo non favorevoli, la serata si svolgerà all’interno del Parco astronomico: prima la conferenza «Le stelle cadenti di San Lorenzo» e poi lo spettacolo al planetario «Il cielo d’estate» e la visita dell’Osservatorio. Il costo del biglietto è di 15 euro (10 ridotto).

Anche all’Osservatorio astronomico Presolana di Predusolo (Castione), oggi e domani gli astrofili di Cinisello Balsamo accompagneranno il pubblico alla scoperta di pianeti, nebulose e galassie. Infine, a Palazzo Moroni, in Città Alta, stasera alle 20,30 torna «Astronomi per una notte» e nell’Ortaglia gli astrofili e divulgatori scientifici Gianni Locatelli e Luciano Pezzotti accompagneranno i partecipanti nell’osservazione guidata della volta celeste.

«La Notte di San Lorenzo – dice l’assessore regionale al Turismo, Debora Massari - è un’occasione in più per vivere la Lombardia da un punto di vista diverso, attraverso il cielo e i suoi paesaggi».

La massima copertura alle 20,20

Si può anche scegliere, comunque, di organizzarsi in autonomia. Nel caso dell’eclissi, il fenomeno inizierà attorno alle 19,28 e raggiungerà la massima copertura verso le 20,20, quando il Sole sarà ormai ad appena due gradi sopra l’orizzonte. Occorrerà quindi trovare un luogo con la visuale completamente sgombra verso ovest e nord-ovest ed è indispensabile non osservare il Sole a occhio nudo per evitare lesioni alla retina. Servono occhialini per l’eclissi o una maschera da saldatore con vetro scuro e certificata. Per osservare le stelle cadenti, nessuna direzione particolare. Solo buio, naso all’insù e tanta pazienza, con la certezza che questo agosto con gli occhi rivolti al cielo non è ancora finito. A fine mese è già in calendario un nuovo appuntamento astronomico. Nella notte tra il 27 e il 28 agosto sarà infatti possibile osservare anche un’eclissi parziale di Luna, a chiudere un mese decisamente speciale.