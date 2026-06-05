Edoné riapre sabato 6 giugno: «Non era scontato»

Fino a settembre, per tutta l’estate, lo spazio giovanile di Redona, in via Gemelli, sarà gestito ancora dalla società Nutopia, che a inizio maggio ha vinto il bando del Comune di Bergamo e, in queste ultime settimane, è stata impegnata in una corsa contro il tempo per l’allestimento e la riapertura dell’area, che si animerà col consueto di mix di eventi, aggregazione e ristoro, con proposte per tutti i gusti. Il programma è particolarmente ricco, con concerti, festival, laboratori, attività sportive, progetti educativi, iniziative sociali e molto altro ancora.

«Questo ritorno non era scontato - spiegano da Edoné -. Arriva dopo un inverno difficile, in cui abbiamo avuto paura di non riuscire a riaprire. Per otto mesi abbiamo lavorato senza certezze, cercando il modo di dare un futuro a un luogo che non è solo una seconda casa, ma un simbolo di speranza. Riapriamo in forma ridotta, per prendere il ritmo». La filosofia è sempre la stessa: «Uno spazio aperto, accessibile, dove la cultura viene prima del consumo, dove la maggior parte delle attività resta gratuita e dove persone diverse possono ancora incontrarsi, condividere idee, musica, tempo e relazioni».