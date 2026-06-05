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Cronaca / Bergamo Città Venerdì 05 Giugno 2026

Edoné riapre sabato 6 giugno: «Non era scontato»

IN CITTÀ. L’attesa sta per finire. Dopo mesi di chiusura e incertezza, Edoné è pronto a ripartire, già da sabato, con l’inaugurazione fissata per mercoledì prossimo.

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Davide Amato
Davide Amato Redattore
Edoné riapre sabato 6 giugno: «Non era scontato»
Lo spazio dell’Edoné a Redona

Fino a settembre, per tutta l’estate, lo spazio giovanile di Redona, in via Gemelli, sarà gestito ancora dalla società Nutopia, che a inizio maggio ha vinto il bando del Comune di Bergamo e, in queste ultime settimane, è stata impegnata in una corsa contro il tempo per l’allestimento e la riapertura dell’area, che si animerà col consueto di mix di eventi, aggregazione e ristoro, con proposte per tutti i gusti. Il programma è particolarmente ricco, con concerti, festival, laboratori, attività sportive, progetti educativi, iniziative sociali e molto altro ancora.

«Questo ritorno non era scontato - spiegano da Edoné -. Arriva dopo un inverno difficile, in cui abbiamo avuto paura di non riuscire a riaprire. Per otto mesi abbiamo lavorato senza certezze, cercando il modo di dare un futuro a un luogo che non è solo una seconda casa, ma un simbolo di speranza. Riapriamo in forma ridotta, per prendere il ritmo». La filosofia è sempre la stessa: «Uno spazio aperto, accessibile, dove la cultura viene prima del consumo, dove la maggior parte delle attività resta gratuita e dove persone diverse possono ancora incontrarsi, condividere idee, musica, tempo e relazioni».

Una riapertura, spiegano ancora da Edoné, sospinta dalla «determinazione di difendere uno spazio che produce valore culturale e sociale per la città, anche quando le condizioni esterne rendono il percorso complesso». Domani Edoné sarà aperto dalle 16 all’1, con la festa delle band; domenica, lunedì e martedì appuntamento dalle 10 a mezzanotte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
musica
Arte, cultura, intrattenimento
Davide Amato
Nutopia
Estate 2026