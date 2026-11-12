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Cronaca / Bergamo Città Giovedì 12 Novembre 2026

Esame della patente con il ricetrasmettitore nascosto: denunciato a Bergamo

TENTATA TRUFFA. Il giovane, residente nel Bresciano, avrebbe dovuto ricevere le risposte ai quiz attraverso un dispositivo nascosto. Scoperto dagli esaminatori.

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Redazione Web
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Esame della patente con il ricetrasmettitore nascosto: denunciato a Bergamo
I carabinieri intervenutio alla Motorizzazione Civile di Bergamo per un candidato all’esame della patente che aveva con sé una ricetrasmittente

Bergamo

Tentava di superare l’esame teorico della patente di guida con l’aiuto di un dispositivo elettronico nascosto, attraverso il quale avrebbe potuto ricevere le risposte corrette dall’esterno. Ma il comportamento sospetto non è sfuggito agli esaminatori della Motorizzazione Civile di Bergamo, che hanno allertato i carabinieri. Un giovane residente in provincia di Brescia, incensurato, è stato denunciato per truffa aggravata.

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di martedì 10 novembre, durante una sessione di quiz per il conseguimento della patente.

Patente, il dispositivo nascosto durante l’esame

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il candidato aveva occultato su di sé dispositivi elettronici collegati da remoto, presumibilmente predisposti per ricevere suggerimenti da un complice. Il sistema avrebbe dovuto consentirgli di leggere a bassa voce le domande visualizzate sul monitor e ricevere dall’esterno le risposte esatte attraverso un ricetrasmettitore.

L’intervento dei Carabinieri alla Motorizzazione di Bergamo

Gli esaminatori, insospettiti, hanno segnalato la situazione ai carabinieri del Radiomobile di Bergamo, intervenuti mentre la prova era ancora in corso. I militari hanno individuato e sequestrato il dispositivo elettronico, sul quale saranno effettuati ulteriori accertamenti.

Il giovane è stato quindi denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Bergamo per l’ipotesi di reato di truffa aggravata.

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