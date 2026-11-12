Esame della patente con il ricetrasmettitore nascosto: denunciato a Bergamo

Tentava di superare l’esame teorico della patente di guida con l’aiuto di un dispositivo elettronico nascosto, attraverso il quale avrebbe potuto ricevere le risposte corrette dall’esterno. Ma il comportamento sospetto non è sfuggito agli esaminatori della Motorizzazione Civile di Bergamo, che hanno allertato i carabinieri. Un giovane residente in provincia di Brescia, incensurato, è stato denunciato per truffa aggravata.

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di martedì 10 novembre, durante una sessione di quiz per il conseguimento della patente.

Patente, il dispositivo nascosto durante l’esame

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il candidato aveva occultato su di sé dispositivi elettronici collegati da remoto, presumibilmente predisposti per ricevere suggerimenti da un complice. Il sistema avrebbe dovuto consentirgli di leggere a bassa voce le domande visualizzate sul monitor e ricevere dall’esterno le risposte esatte attraverso un ricetrasmettitore.

L’intervento dei Carabinieri alla Motorizzazione di Bergamo

Gli esaminatori, insospettiti, hanno segnalato la situazione ai carabinieri del Radiomobile di Bergamo, intervenuti mentre la prova era ancora in corso. I militari hanno individuato e sequestrato il dispositivo elettronico, sul quale saranno effettuati ulteriori accertamenti.