Nel pomeriggio di sabato 28 novembre è arrivato l’esordio stagionale di Sofia Goggia, nel Gigante di Killington , negli Stati Uniti. La bergamasca ha superato la prima manche al 19esimo posto, chiudendo al 22esimo nella seconda.

La vittoria è andata alla neozelandese Alice Robinson , ottavo successo in carriera a 26 anni, davanti a Mikaela Shiffrin e Paula Moltzan . Miglior italiana la valdostana Sophie Mathiou , sesta.

Per Goggia è l’inizio di un percorso per ritrovare la miglior condizione, dopo aver debellato il virus che le ha condizionato la preparazione e l’ha costretta a saltare la prima tappa della stagione, a Solden. Niente da fare per Ilaria Ghisalberti, fuori nella prima manche dopo aver saltato una porta.