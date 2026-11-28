Esordio stagionale per Sofia Goggia, 22esima nel Gigante di Killington
SCI ALPINO. L’inizio di un percorso per ritrovare la miglior condizione. Fuori nella prima manche Ilaria Ghisalberti.Lettura meno di un minuto.
Killington (Stati Uniti)
Nel pomeriggio di sabato 28 novembre è arrivato l’esordio stagionale di Sofia Goggia, nel Gigante di Killington, negli Stati Uniti. La bergamasca ha superato la prima manche al 19esimo posto, chiudendo al 22esimo nella seconda.
La vittoria è andata alla neozelandese Alice Robinson, ottavo successo in carriera a 26 anni, davanti a Mikaela Shiffrin e Paula Moltzan. Miglior italiana la valdostana Sophie Mathiou, sesta.
Per Goggia è l’inizio di un percorso per ritrovare la miglior condizione, dopo aver debellato il virus che le ha condizionato la preparazione e l’ha costretta a saltare la prima tappa della stagione, a Solden. Niente da fare per Ilaria Ghisalberti, fuori nella prima manche dopo aver saltato una porta.
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