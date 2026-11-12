Esplosione di via Longo a Bergamo, arrestato l’inquilino da dove è partita la fuga di gas

È stato arrestato con l’accusa di strage l’uomo, di nazionalità romena, che avrebbe causato l’esplosione di via Longo lo scorso 5 ottobre, a Bergamo. Sarebbe quindi stato un gesto volontario la fuga di gas all’origine della deflagrazione avvenuta nel condominio Plorzano al civico 9. Questa è la convinzione del pm Emanuele Marchisio che aveva richiesto un ordinanza di custodia cautelare in carcere, firmata dal gip ed eseguita dalla polizia di Stato nella giornata di giovedì 12 novembre: l’uomo, un operaio elettricista di 55 anni, è stato dimesso dall’ospedale ed è stato trasferito in carcere, a Bergamo.



La decisione del pm è arrivata dopo aver visionato la relazione del Nia, il Nucleo investigativo antincendio regionale dei vigili del fuoco. E così il sostituto procuratore aveva deciso di aggravare il reato per il quale aveva aperto il fascicolo nelle settimane scorse: dal disastro colposo si è passati alla contestazione di strage.

L’esplosione in via Longo a Bergaqmo

(Foto di Yuri Colleoni) Gli indagati restano quindi i due inquilini dell’appartamento distrutto dalla deflagrazione: oltre all’uomo, anche la moglie di 51, anche lei di origine romena, ancora in ospedale. Secondo gli investigatori, la coppia avrebbe tentato il suicidio. Nella giornata di giovedì 12 novembre le dimissioni dall’ospedale Borgo Trento di Verona: da qui il trasferimento in via Gleno.

L’uomo, un operaio elettricista di 55 anni, è stato dimesso dall’ospedale ed è stato trasferito in carcere, a Bergamo La coppia, secondo quanto ricostruito, ultimamente stava attraversando un periodo di difficoltà esistenziale, con problemi di alcolismo per entrambi e con lei in cura al Cps. Il gesto inconsulto è l’ipotesi principale di chi indaga. Resta da capire se i due volessero togliersi la vita con l’esplosione o inalando gas.

Il fatto

La vicenda risale alla serata di lunedì 5 ottobre in via Longo, nella zona di Borgo Santa Caterina a Bergamo. Il boato, avvenuto attorno alle 19.30, è stato avvertito distintamente in tutto il quartiere. L’esplosione si è verificata all’interno dell’appartamento al piano rialzato dove abitava l’uomo con la moglie, all’interno di una palazzina di sei piani al civico 9.

L’esplosione in via Longo per una fuga di gas: un interno di un appartamento

(Foto di Yuri Colleoni)

Le conferme dai sopralluoghi

Gli indizi per un gesto volontario sono stati confermati dagli esiti degli ultimi sopralluoghi del Nia. Il tubo del gas trovato svitato e con accanto una pinza. La verifica dell’assenza di guasti a monte, lungo la conduttura. E il fatto che la fuoriuscita del metano - la valvola a farfalla trovata chiusa secondo il pm non cambia il quadro indiziario - sia durata almeno un’ora e mezzo, lasso di tempo troppo dilatato per supporre una disattenzione. E nel quale a saturare l’ambiente sono stati 7 metri cubi di metano, il doppio del consumo medio giornaliero di una famiglia di quattro persone.

Perchè il reato di strage