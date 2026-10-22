«Volontaria la fuga di gas a Bergamo in via Longo»: la coppia accusata di strage

È stato un gesto volontario la fuga di gas all’origine dell’esplosione del 5 ottobre scorso nel condominio Plorzano di via Longo 9. La convinzione il pm Emanuele Marchisio l’ha maturata nelle ultime ore, dopo che sulla sua scrivania è arrivata una prima relazione del Nia, il Nucleo investigativo antincendio regionale dei vigili del fuoco. E così il sostituto procuratore ha deciso di aggravare il reato per il quale ha aperto il fascicolo: dal disastro colposo si passa alla contestazione di strage. Gli indagati restano i due inquilini dell’appartamento distrutto dalla deflagrazione: un operaio elettricista di 55 anni e la moglie di 51, entrambi di origine romena. Secondo gli investigatori, la coppia avrebbe tentato il suicidio. Lei è ancora ricoverata all’ospedale Niguarda di Milano con almeno il 75% di ustioni sul corpo, lui all’ospedale Borgo Trento di Verona con il 15%.

I due, ultimamente, stavano attraversando un periodo di difficoltà esistenziale, con problemi di alcolismo per entrambi e con lei in cura al Cps. Il gesto inconsulto è l’ipotesi principale di chi indaga. Resta da capire se i due volessero togliersi la vita con l’esplosione o inalando gas. E cioè, in attesa che marito e moglie siano nelle condizioni di essere interrogati e nel caso spiegare, c’è da chiarire se la scintilla che ha provocato la deflagrazione sia stata provocata intenzionalmente (pigiando il tasto dell’interruttore della luce quando l’abitazione era satura di metano) oppure accidentalmente (un elettrodomestico che è partito

automaticamente).

Le conferme dai sopralluoghi

Gli indizi per un gesto volontario sono stati confermati dagli esiti degli ultimi sopralluoghi del Nia. Il tubo del gas trovato svitato e con accanto una pinza. La verifica dell’assenza di guasti a monte, lungo la conduttura. E il fatto che la fuoriuscita del metano - la valvola a farfalla trovata chiusa secondo il pm non cambia il quadro indiziario - sia durata almeno un’ora e mezzo, lasso di tempo troppo dilatato per supporre una disattenzione. E nel quale a saturare l’ambiente sono stati 7 metri cubi di metano, il doppio del consumo medio giornaliero di una famiglia di quattro persone.

Vetri a terra dopo l’esplosione in via Longo

(Foto di Colleoni) Un appartamento dopo l’esplosione

(Foto di Colleoni)