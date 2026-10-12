Esplosione in via Longo, tra cocci e detriti l’onda d’urto risparmia i libri

Lì attorno cocci di vetro sparsi sul pavimento, infissi divelti, pareti sfondate. E in questo panorama di devastazione, un tavolo zeppo di libri senza un graffio e con i volumi tutti incredibilmente rimasti al loro posto. La deflagrazione di via Longo ha risparmiato la cultura ed è una bella notizia in tempi di tagli e di intrattenimenti social di massa che rapinano tempo alla lettura.

Ma che ci fa una mini-biblioteca all’ingresso del palazzo Plorzano, teatro dell’esplosione di lunedì 5 ottobre? Anche questa è una bella notizia in luoghi dove la carta è solitamente usata per confezionare cartelli di divieto, stampare verbali d’assemblea o redigere atti legali nelle sempre più frequenti diatribe di pianerottolo.

L’iniziativa è del portinaio Gigi, descritto come famelico lettore, che da tempo ha dato vita a un book-crossing condominiale. Ciascun inquilino dei sessanta appartamenti può attingere gratuitamente o lasciare il libro che gli è piaciuto e reputa meritevole di essere letto anche dai vicini. Chissà che in ascensore non ci scappi qualche scambio di battute che vada oltre le solite considerazioni meteorologiche.