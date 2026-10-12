Esplosione in via Longo, tra cocci e detriti l’onda d’urto risparmia i libri
IN BORGO SANTA CATERINA. Nessun danno alla biblioteca condominiale allestita dal portinaio in via Longo 9 a Bergamo nella palazzina colpita dall’esplosione. Un segno di speranza.Lettura 1 min.
Bergamo
Lì attorno cocci di vetro sparsi sul pavimento, infissi divelti, pareti sfondate. E in questo panorama di devastazione, un tavolo zeppo di libri senza un graffio e con i volumi tutti incredibilmente rimasti al loro posto. La deflagrazione di via Longo ha risparmiato la cultura ed è una bella notizia in tempi di tagli e di intrattenimenti social di massa che rapinano tempo alla lettura.
Ma che ci fa una mini-biblioteca all’ingresso del palazzo Plorzano, teatro dell’esplosione di lunedì 5 ottobre? Anche questa è una bella notizia in luoghi dove la carta è solitamente usata per confezionare cartelli di divieto, stampare verbali d’assemblea o redigere atti legali nelle sempre più frequenti diatribe di pianerottolo.
L’iniziativa è del portinaio Gigi, descritto come famelico lettore, che da tempo ha dato vita a un book-crossing condominiale. Ciascun inquilino dei sessanta appartamenti può attingere gratuitamente o lasciare il libro che gli è piaciuto e reputa meritevole di essere letto anche dai vicini. Chissà che in ascensore non ci scappi qualche scambio di battute che vada oltre le solite considerazioni meteorologiche.
Sul tavolo c’è di tutto: romanzi, saggi, gialli. E pensa che meraviglia essere accolti da un comitato letterario in un anonimo (almeno fino al 5 ottobre scorso) palazzo di Borgo Santa Caterina. I libri sanno sempre dove aspettarti e con quali parole accompagnarti. Piace pensare che l’onda d’urto sia passata su quelle pagine come una carezza. Anche se è più logico ritenere che pure lei, come la stragrande maggioranza degli italiani, le abbia bellamente ignorate.
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