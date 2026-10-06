Via Longo, il portinaio cerca la fuga di gas fino all’esplosione: «Il muro gli ha salvato la vita»

«Ho sentito un botto enorme e ho pensato: sono vedova. Invece mio marito non si è fatto niente, è stato protetto dal muro. Lo scriva su L’Eco: Gigi il portinaio è stato un eroe». Incredibile il racconto della moglie del portinaio dello stabile al civico 9 di via Longo , in Borgo S. Caterina, («non metta il nome, tanto ci conoscono tutti») dove lunedì 5 ottobre alle 19.30 una fuga di gas ha provocato un’enorme esplosione che ha distrutto due appartamenti al piano terra nella scala C, oltre alla portineria.

«Un odore persistente di gas»

«Verso le 19 abbiamo cominciato a sentire puzza di gas ma non capivamo da dove provenisse. Così Gigi ha cominciato a bussare in tutte gli appartamenti chiedendo se qualcuno avesse lasciato aperto il gas, e tutti che rispondevano di no. Ma la puzza era troppo forte»

una ventina gli sfollati nella palazzina inagibile. «Abbiamo visto un ragazzo uscire urlando, tutto insanguinato» raccontano i residenti. Sono arrivate immediatamente due auto medicalizzate, cinque ambulanze, cinque squadre dei Vigili del fuoco con un’autoscala, un’autobotte e tre autopompe, pattuglie di Polizia, carabinieri e Polizia locale. Sul posto anche il questore Vincenzo Nicolì, il prefetto Luca Rotondi e l’assessore Marcella Messina. Ma è la moglie del portinaio a raccontare nel dettaglio ciò che è successo: «Verso le 19 abbiamo cominciato a sentire puzza di gas ma non capivamo da dove provenisse. Così Gigi ha cominciato a bussare in tutte gli appartamenti chiedendo se qualcuno avesse lasciato aperto il gas, e tutti che rispondevano di no. Ma la puzza era troppo forte. Io non potevo fermarmi oltre perché dovevo andare a prendere la figlia che usciva da pallavolo in piazza Sant’Anna, così sono partita in moto. Lui mi ha detto che sarebbe andato ad aprire tutte le finestre dei terrazzini sulle scale. Alle 19.30 ero in piazza Sant’Anna, ho parcheggiato la moto e ho sentito l’esplosione. Ho pensato: adesso arrivo a casa e non trovo più niente. Ho preso mia figlia e le ho detto: salta su, non so cosa troviamo. Quando sono arrivata in via Longo c’erano già le ambulanze, i Vigili del fuoco e la Polizia. Gigi è un miracolato, ha solo qualche graffio. Ha aperto la porta 30 secondi prima che scoppiasse tutto. È sceso al piano terra nell’appartamento di una famiglia dove vivono marito, moglie e il figlio grande. Il signore ha chiuso la porta, Gigi è andato alla portineria a prendere le chiavi per aprire i terrazzini che ci sono sulle scale e quando c’è stata l’esplosione era dietro il muro della portineria. È stato quello che l’ha salvato».