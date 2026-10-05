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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 05 Ottobre 2026
in aggiornamento

Esplosione a Bergamo, un boato scuote Borgo Santa Caterina: almeno otto feriti, due gravissimi - Foto e video

L’ESPLOSIONE. Paura in via Longo: due feriti in gravi condizioni. Vetri in frantumi e residenti in strada: «Sembrava un terremoto». L’esplosione in un appartamento al piano rialzato della palazzina di via Longo 9. Prima dello scoppio era stato avvertito un forte odore di gas.

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Redazione Web
Redazione Web
Fabio Conti
Fabio Conti Redattore
Katiuscia Manenti
Katiuscia Manenti
Esplosione a Bergamo, un boato scuote Borgo Santa Caterina: almeno otto feriti, due gravissimi - Foto e video
Una forte esplosione ha scosso nella serata di lunedì 5 ottobre via Longo, nella zona di Borgo Santa Caterina a Bergamo
(Foto di Bedolis e Colleoni)

Bergamo

Una forte esplosione ha scosso nella serata di lunedì 5 ottobre via Longo, nella zona di Borgo Santa Caterina a Bergamo. Il boato, avvenuto attorno alle 19.30, è stato avvertito distintamente in tutto il quartiere. L’esplosione si è all’interno di un appartamento al piano rialzato in una palazzina al civico 9 di via Longo. Sul posto sono intervenuti cinque mezzi dei Vigili del fuoco, cinque ambulanze e due automediche.

Esplosione a Bergamo, un boato scuote Borgo Santa Caterina: almeno otto feriti, due gravissimi - Foto e video
Le ambulanze sul posto in via Longo
Esplosione a Bergamo, un boato scuote Borgo Santa Caterina: almeno otto feriti, due gravissimi - Foto e video
I soccorsi in azione con 5 squadre dei Vigili del fuoco
Esplosione a Bergamo, un boato scuote Borgo Santa Caterina: almeno otto feriti, due gravissimi - Foto e video
Via Suardi bloccata per l’esplosione in via Longo
Esplosione a Bergamo, un boato scuote Borgo Santa Caterina: almeno otto feriti, due gravissimi - Foto e video
I Vigili del fuoco in azione in via Longo: sul posto anche 5 ambulanze e due auto mediche

«Sembrava una bomba»: residenti in strada

«Sembrava una bomba», racconta un residente. Subito dopo il boato molti abitanti sono usciti dalle proprie case e si sono riversati in strada. L’esplosione ha provocato danni anche agli edifici vicini, con vetri di finestre e porte andati in frantumi. Il boato è stato avvertito distintamente nella zona di via Suardi, Borgo Santa Caterina, via Noli e via Codussi, fino a via Baioni. Alcuni residenti riferiscono di avere sentito tremare la terra.

L’odore di gas prima dell’esplosione

L’esplosione è avvenuta nell’appartamento al piano rialzato della palazzina di via Longo 9. Poco prima del boato s arebbe stato avvertito un forte odore di gas. Secondo il racconto di alcune persone presenti sul posto, il portinaio dello stabile stava cercando di individuare da dove provenisse l’odore di gas, citofonando ai diversi appartamenti. Molti residenti hanno lasciato immediatamente l’edificio e sono scesi in strada.

Esplosione a Bergamo, un boato scuote Borgo Santa Caterina: almeno otto feriti, due gravissimi - Foto e video
La gente in strada in via Longo impaurita per l’esplosione
Esplosione a Bergamo, un boato scuote Borgo Santa Caterina: almeno otto feriti, due gravissimi - Foto e video
L’appartamento in cui c’è stata l’esplosione
(Foto di Maraviglia)

Almeno otto feriti, due sarebbero gravi

Il bilancio dei feriti è di almeno otto persone, di cui due in gravi condizioni. Oltre ai mezzi di soccorso sanitario e ai Vigili del fuoco, sul posto sono presenti la Polizia di Stato e la Polizia locale di Bergamo con diverse pattuglie. L’accesso a via Longo è stato chiuso sia dal lato di via Suardi sia da Borgo Santa Caterina, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità della zona. Sul posto anche il pm Emanuele Marchisio.

Esplosione a Bergamo, un boato scuote Borgo Santa Caterina: almeno otto feriti, due gravissimi - Foto e video
(Foto di Bedolis)
Esplosione a Bergamo, un boato scuote Borgo Santa Caterina: almeno otto feriti, due gravissimi - Foto e video
Una veduta dall’alto
(Foto di Bedolis)
Esplosione a Bergamo, un boato scuote Borgo Santa Caterina: almeno otto feriti, due gravissimi - Foto e video
Il retro della palazzina esplosa
(Foto di Bedolis)
Esplosione a Bergamo, un boato scuote Borgo Santa Caterina: almeno otto feriti, due gravissimi - Foto e video
La Polizia locale transenna la palazzina di via Longo 9
(Foto di Colleoni)
Esplosione a Bergamo, un boato scuote Borgo Santa Caterina: almeno otto feriti, due gravissimi - Foto e video
I Vigili del fuoco all’interno dell'appartamento
(Foto di Colleoni)
Esplosione a Bergamo, un boato scuote Borgo Santa Caterina: almeno otto feriti, due gravissimi - Foto e video
(Foto di Colleoni)

Stanze al Central Hostel per gli evacuati

Il Comune di Bergamo sta seguendo la situazione attraverso la Polizia locale. Sul posto anche la comandante Monica Porta. «Stiamo valutando caso per caso – spiega l’assessora alle Politiche sociali, Marcella Messina –: grazie alla disponibilità del Central Hostel possiamo mettere a disposizione delle camere per le persone evacuate e rimaste senza un posto dove dormire. La Polizia locale sta raccogliendo tutti i bisogni. Attivo naturalmente anche lo sportello decentrato dei Servizi sociali». La sindaca di Bergamo, Elena Carnevali, sta seguendo la situazione da Londra, in contatto con il Prefetto, Luca Rotondi.

La palazzina di via Longo 9 infatti conta una sessantina di appartamenti suddividi in quattro scale: l’esplosione è avvenuta nella scala C, in un appartamento al piano rialzato, proprio sopra i box. I soccorritori, dopo aver messo in salvo i feriti, stanno valutando la sicurezza e l’agibilità di tutti gli appartamenti. Nel palazzo ci sono due appartamenti in ristrutturazione, diversi studi medici e un’agenzia assicurativa.

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