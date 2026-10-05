Esplosione a Bergamo, un boato scuote Borgo Santa Caterina: almeno otto feriti, due gravissimi - Foto e video

Una forte esplosione ha scosso nella serata di lunedì 5 ottobre via Longo, nella zona di Borgo Santa Caterina a Bergamo. Il boato, avvenuto attorno alle 19.30, è stato avvertito distintamente in tutto il quartiere. L’esplosione si è all’interno di un appartamento al piano rialzato in una palazzina al civico 9 di via Longo. Sul posto sono intervenuti cinque mezzi dei Vigili del fuoco, cinque ambulanze e due automediche.

Le ambulanze sul posto in via Longo I soccorsi in azione con 5 squadre dei Vigili del fuoco

Via Suardi bloccata per l’esplosione in via Longo I Vigili del fuoco in azione in via Longo: sul posto anche 5 ambulanze e due auto mediche

«Sembrava una bomba»: residenti in strada

«Sembrava una bomba», racconta un residente. Subito dopo il boato molti abitanti sono usciti dalle proprie case e si sono riversati in strada. L’esplosione ha provocato danni anche agli edifici vicini, con vetri di finestre e porte andati in frantumi. Il boato è stato avvertito distintamente nella zona di via Suardi, Borgo Santa Caterina, via Noli e via Codussi, fino a via Baioni. Alcuni residenti riferiscono di avere sentito tremare la terra.

L’odore di gas prima dell’esplosione

L’esplosione è avvenuta nell’appartamento al piano rialzato della palazzina di via Longo 9. Poco prima del boato s arebbe stato avvertito un forte odore di gas. Secondo il racconto di alcune persone presenti sul posto, il portinaio dello stabile stava cercando di individuare da dove provenisse l’odore di gas, citofonando ai diversi appartamenti. Molti residenti hanno lasciato immediatamente l’edificio e sono scesi in strada.

La gente in strada in via Longo impaurita per l’esplosione L’appartamento in cui c’è stata l’esplosione

(Foto di Maraviglia)

Almeno otto feriti, due sarebbero gravi

Il bilancio dei feriti è di almeno otto persone, di cui due in gravi condizioni. Oltre ai mezzi di soccorso sanitario e ai Vigili del fuoco, sul posto sono presenti la Polizia di Stato e la Polizia locale di Bergamo con diverse pattuglie. L’accesso a via Longo è stato chiuso sia dal lato di via Suardi sia da Borgo Santa Caterina, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità della zona. Sul posto anche il pm Emanuele Marchisio.

(Foto di Bedolis) Una veduta dall’alto

(Foto di Bedolis) Il retro della palazzina esplosa

(Foto di Bedolis)

La Polizia locale transenna la palazzina di via Longo 9

(Foto di Colleoni) I Vigili del fuoco all’interno dell'appartamento

(Foto di Colleoni) (Foto di Colleoni)

Stanze al Central Hostel per gli evacuati

Il Comune di Bergamo sta seguendo la situazione attraverso la Polizia locale. Sul posto anche la comandante Monica Porta. «Stiamo valutando caso per caso – spiega l’assessora alle Politiche sociali, Marcella Messina –: grazie alla disponibilità del Central Hostel possiamo mettere a disposizione delle camere per le persone evacuate e rimaste senza un posto dove dormire. La Polizia locale sta raccogliendo tutti i bisogni. Attivo naturalmente anche lo sportello decentrato dei Servizi sociali». La sindaca di Bergamo, Elena Carnevali, sta seguendo la situazione da Londra, in contatto con il Prefetto, Luca Rotondi.