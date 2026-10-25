Ex allievi Alberghiero San Pellegrino, Dominoni presidente

La nuova presidenza nasce con l’obiettivo di rafforzare la comunità degli ex studenti e trasformare il legame con la scuola in occasioni concrete di incontro, collaborazione e crescita. Tra le priorità figurano il coinvolgimento di nuovi soci, il rinnovamento della comunicazione e dei canali social, la programmazione di iniziative e il confronto con l’Istituto per individuare progettualità condivise.

«Sono felice ed emozionato di raccogliere questo testimone: per me questa scuola rappresenta un pezzo di vita, fatto di persone, esperienze e ricordi – dichiara Sergio Dominoni –. Ho tanta voglia di mettermi al lavoro insieme al direttivo e a tutti gli ex alunni. Mi piacerebbe ritrovare chi si è allontanato, coinvolgere chi non conosce ancora l’Associazione e dare spazio alle idee di ciascuno. Tra noi ci sono competenze, storie e percorsi professionali che possono diventare una risorsa preziosa anche per gli studenti di oggi».