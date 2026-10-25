Ex allievi Alberghiero San Pellegrino, Dominoni presidente
L’ELEZIONE. Il Consiglio direttivo dell’Associazione che riunisce gli ex allievi dell’istituto alberghiero di San Pellegrino, riunito il 7 ottobre scorso, ha deliberato l’ingresso di Sergio Dominoni, 34 anni, di Bergamo, nel direttivo e la sua elezione all’unanimità a presidente, raccogliendo il testimone da Alessandra Manzoni, che rimane nel direttivo come vicepresidente.Lettura meno di un minuto.
San Pellegrino
La nuova presidenza nasce con l’obiettivo di rafforzare la comunità degli ex studenti e trasformare il legame con la scuola in occasioni concrete di incontro, collaborazione e crescita. Tra le priorità figurano il coinvolgimento di nuovi soci, il rinnovamento della comunicazione e dei canali social, la programmazione di iniziative e il confronto con l’Istituto per individuare progettualità condivise.
«Sono felice ed emozionato di raccogliere questo testimone: per me questa scuola rappresenta un pezzo di vita, fatto di persone, esperienze e ricordi – dichiara Sergio Dominoni –. Ho tanta voglia di mettermi al lavoro insieme al direttivo e a tutti gli ex alunni. Mi piacerebbe ritrovare chi si è allontanato, coinvolgere chi non conosce ancora l’Associazione e dare spazio alle idee di ciascuno. Tra noi ci sono competenze, storie e percorsi professionali che possono diventare una risorsa preziosa anche per gli studenti di oggi».
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