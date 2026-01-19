Ex casello in vendita per centomila euro Ma l’asta va deserta

Sarà la vegetazione che ormai soffoca l’edificio, le finestre murate, l’intonaco scrostato. Il fatto è che per l’ex casello ferroviario della valle Seriana/ Brembana, in via Santi Maurizio e Fermo, nessuno ha presentato un’offerta economica. Lo scorso novembre il Comune aveva bandito un’asta chiusasi a dicembre che, notizia dei giorni scorsi, è andata deserta. Il prezzo fissato a base d’asta era di 100mila euro. «Sarà bandita un’altra asta nei prossimi mesi» spiega l’assessore al Patrimonio Francesco Valesini. Lo stabile prevede tutti i tipi di destinazioni (residenziale, ufficio), in tutto circa 90 metri quadri su due piani, a pochi passi dai binari Teb, da ChorusLife e dal cimitero.