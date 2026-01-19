Cronaca / Bergamo Città
Ex casello in vendita per centomila euro Ma l’asta va deserta
LA VENDITA. Via San Fermo Nessun potenziale acquirente finora si è fatto avanti. Valesini: «Proporremo un nuovo bando».
Sarà la vegetazione che ormai soffoca l’edificio, le finestre murate, l’intonaco scrostato. Il fatto è che per l’ex casello ferroviario della valle Seriana/ Brembana, in via Santi Maurizio e Fermo, nessuno ha presentato un’offerta economica. Lo scorso novembre il Comune aveva bandito un’asta chiusasi a dicembre che, notizia dei giorni scorsi, è andata deserta. Il prezzo fissato a base d’asta era di 100mila euro. «Sarà bandita un’altra asta nei prossimi mesi» spiega l’assessore al Patrimonio Francesco Valesini. Lo stabile prevede tutti i tipi di destinazioni (residenziale, ufficio), in tutto circa 90 metri quadri su due piani, a pochi passi dai binari Teb, da ChorusLife e dal cimitero.
Non è la prima volta che Palafrizzoni o il Demanio mettono sul mercato immobiliare ex caselli ferroviari (proprio quello di via San Fermo andò già all’asta una decina di anni fa). Nel 2016 veniva venduto quello di Borgo Santa Caterina in piazzale Loverini, stazioncina dal sapore vintage. In quel caso la vendita (per circa 80mila euro) andò a buon fine, acquistato dalla famiglia Panattoni, de «La Marianna». In altri casi le ex stazioni sono state valorizzate a fini pubblici, «come l’ex stazione di via Bianzana, per cui il Comune ha investito 250mila euro (240mila dal Pnrr, ndr)» ricorda l’assessore Valesini. Ora il vecchio casello vive una nuova vita come ciclo-officina.
In passato Palafrizzoni ha riportato in vita anche il casello di via Negrisoli, con una spesa di 650mila euro. Ma per alcuni immobili, come quello di via San Fermo, è stata fatta una scelta diversa: «Le valutazioni variano da edificio ad edificio – conclude Valesini -. Un altro elemento di valutazione è la disponibilità di risorse economiche». Ma l’ex casello di via San Fermo non è il solo immobile messo all’asta con esito negativo. Deserta anche la gara per la vendita in via per Azzano dell’«ex sedime via Costantina», area verde di 792 mq, con base d’asta di 20mila euro. Nessuna proposta nemmeno per l’unità immobiliare in via San Martino della Pigrizia (civico 50), «ex ambulatorio al piano terra» con superficie pari a 37,77 mq, prezzo base 50mila euro.
