Ex Caserma Scotti, via alla riqualificazione: appartamenti e aree verdi

L’ex Caserma Scotti di Bergamo si prepara a cambiare volto. Lo storico complesso tra via Suardi e via Albani, da anni inutilizzato, sarà trasformato in un insediamento residenziale. Adriana Spa, attraverso la controllata ISN Srl, ha sottoscritto un preliminare di vendita con Old and New Srl, società guidata dall’imprenditore Mauro Zucchetti.

È stata rilasciata l’autorizzazione paesaggistica: per avviare i lavori restano da completare la compravendita e l’iter edilizio presso il Comune.

Ex Caserma Scotti, il progetto di recupero

L’edificio, noto in origine come Villa Zogna, risale al XVI secolo e nell’Ottocento fu convertito a uso militare. Il complesso si estende su 3.211 metri quadrati, per oltre 12.400 metri cubi.

Il progetto, firmato dall’architetto Alessandro Bassani dello Studio BAU, prevede il recupero dei due piani esistenti e la trasformazione del sottotetto in spazi abitabili, preservando le caratteristiche storiche dell’immobile.

Nuove abitazioni, spazi verdi e area wellness

Previsto anche un livello interrato con cantine, locali tecnici e un’area wellness per i residenti. Gli spazi esterni saranno riqualificati con verde e una corte comune, valorizzando anche la storica roggia che attraversa la proprietà. «Vogliamo realizzare un intervento di alta qualità che sappia valorizzare il patrimonio esistente», spiega Zucchetti.

«Per Adriana S.p.A questa operazione rappresenta un risultato particolarmente significativo», dichiara il presidente Massimo Cincera. «L’ex Caserma Scotti costituisce un bene di grande valore storico e identitario. La possibilità di avviare oggi un percorso concreto di recupero e valorizzazione significa non soltanto restituire una prospettiva a un immobile di pregio, ma contribuire alla riqualificazione di un’intera porzione della città, nel rispetto della sua storia e della sua memoria».

«Impegno a valorizzare le ex caserme»