Ex Centro servizi, i tempi per la demolizione si allungano: intanto parte l’iter per la nuova piattaforma ecologica

La convenzione per l’ex Centro Servizi passerà nei Consigli comunali di Azzano e Orio a fine mese. Si è andati per le lunghe, rispetto al via libera nell’Aula di Palafrizzoni, arrivato il 2 ottobre scorso. «Sono i tempi tecnici – assicurano i sindaci dei due paesi, Lucio De Luca e Alessandro Colletta –, non ci sono motivi politici o di contenuto». Fatto sta che, a questo punto, la demolizione dell’ecomostro abbandonato, attesa tra novembre e dicembre, slitta ancora. Del resto l’assessore alla Riqualificazione urbana Francesco Valesini l’aveva previsto che si sarebbe arrivati a fine anno, mentre da parte di Vitali spa - soggetto attuatore del piano di trasformazione insieme ad A2a - comprensibilmente c’era una certa aspettativa per poter partire già a novembre con le operazioni sull’area di 130mila metri quadri che sorge al confine con i tre Comuni. «Noi siamo pronti per cominciare – confermano dalla società –, confidiamo che si possa partire il prima possibile, siamo all’ultimo passaggio».

Centro di raccolta e riuso rifiuti

Nel frattempo però si è fatto un ulteriore passo avanti per una delle funzioni che verrà ospitata nell’area. Oltre a un polo logistico dedicato all’«ultimo miglio» che verrà realizzato da Vitali spa e alla nuova sede di Aprica, che trasferirà qui quelle di via Suardi e via Codussi, su 4.700metri quadri sorgeranno il nuovo Centro di raccolta dei rifiuti (3.700 metri quadri) e il nuovo Centro del riuso (mille metri quadri) del Comune di Bergamo. L’opera, del valore di 3,5 milioni di euro, è finanziata per 2 milioni dal Pnrr e proprio in linea con le scadenze dettate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza dovrà essere realizzato per fine 2025. Il Comune ha affidato l’incarico per il progetto di fattibilità tecnico-amministrativo e la progettazione esecutiva alla società Siau srl di Brescia.

Il tutto in vista della gara per la gestione dei rifiuti urbani che Palafrizzoni dovrà indire tra fine 2023 e inizio 2024, a 29 anni dall’ultima. «Una gara molto complessa che vale 20 milioni all’anno – spiega l’assessore all’Ambiente Stefano Zenoni –. La piattaforma di via Goltara è privata (di A2a, ndr), quindi il Comune deve dotarsi di una piattaforma pubblica, che verrà affidata a chi si aggiudicherà la gara, sia che il servizio vada in continuità con Aprica sia che vinca qualcun’altro». Un’infrastruttura necessaria, «anche perché è evidente che via Goltara, con 85mila accessi medi all’anno, è ormai insufficiente», fa notare Zenoni. Il nuovo centro di raccolta e riuso sarà altamente meccanizzato e tecnologizzato, con l’accesso da via Cremasca.

Le altre funzioni