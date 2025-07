Ex Reggiani, i sindacati scrivono al prefetto: «Per i vigili del fuoco 60 interventi l’anno»

«Certo apprezziamo gli sforzi a livello istituzionale che fino ad ora sono stati posti in essere, ma dobbiamo tuttavia constatare la necessità di una forte presa di posizione»

«Il calvario dell’area Reggiani che si protrae ormai da 17 anni - prosegue la lettera - ha prodotto negli ultimi tre anni un’impennata nel numero di interventi posti in opera a seguito di incendi la quale natura Le è certamente ben nota. Non c’è punto dello stabilimento, oltre 100.000 mq di superficie, dove le squadre dei vigili del fuoco non abbiano operato in contesti di totale degrado e in condizioni in cui il limite della sicurezza per gli operatori è stato ampiamente superato. A tutto ciò va aggiunto il numero di uomini e mezzi impegnati a fronteggiare interventi “quasi annunciati” che sottraggono risorse e mettono sovente in grande difficoltà il dispositivo di soccorso tecnico urgente provinciale. Certo apprezziamo gli sforzi a livello istituzionale che fino ad ora sono stati posti in essere, ma dobbiamo tuttavia constatare la necessità di una forte presa di posizione».