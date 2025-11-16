Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Domenica 16 Novembre 2025

Fai gli auguri di Natale su «L’Eco»: inviaci la tua foto

IL CONTEST. Per questo Natale, online lanciamo un invito a tutti i lettori con un contest web: raccontateci la vostra speranza per queste feste e il prossimo anno, fate così gli auguri di Natale virtuali attraverso le nostre pagine web e social. Come partecipare al contest? Leggi qui tutta la notizia e partecipa!

Redazione Web
Redazione Web

Bergamo

C’è una speranza che non fa rumore, ma vive nelle nostre giornate: quella di chi si alza presto la mattina e spera che la giornata vada un po’ meglio della precedente, di chi affronta una fatica e desidera trovare almeno un gesto gentile lungo il cammino; di chi guarda i figli crescere e si augura per loro un futuro più sereno; di chi conserva, anche nei momenti difficili, la fiducia che qualcosa di buono possa ancora accadere.

Sono speranze semplici, concrete, quotidiane: un lavoro più stabile, una famiglia unita, la salute che torna, serenità, la possibilità di vivere con più giustizia e meno paura. E poi ci sono le speranze che riguardano tutti: la fine dei conflitti che feriscono il mondo, una società più umana, la capacità di ascoltarci di più e dividerci di meno.

In questo clima si inserisce anche il Giubileo 2025, che Papa Francesco ci ha invitati a vivere come un tempo per riscoprire la forza della speranza e che Papa Leone ha riconfermato con vigore e fede. Un richiamo che ci sprona ad aprire il cuore, ad affidarci, a non lasciarci schiacciare dalle paure. Papa Francesco nel suo ultimo anno di vita ci ha infatti esortati a diventare «pellegrini di speranza», capaci di portare gioia, fraternità e consolazione là dove la vita sembra più fragile. E quale momento migliore del Natale per riportare la speranza al centro? La Festa che ogni anno, coi gesti più semplici, rinnova la promessa che non tutto è perduto, che la luce può sempre tornare.

Per questo, questo Natale, online lanciamo un invito a tutti i lettori con un contest web: raccontateci la vostra speranza per questo Natale e il prossimo anno, fate così gli auguri di Natale virtuali attraverso le nostre pagine web e social.

Come partecipare al contest

Farlo è semplicissimo. Prendete un foglio (di dimensioni almeno A4), scegliete un pennarello e scrivete il vostro augurio di Natale. Una frase breve, un pensiero profondo, un desiderio personale o un messaggio universale: ciò che conta è che sappia guardare al futuro con fiducia. Poi scattate una foto del vostro cartello - con o senza di te - e inviala alla redazione direttamente qui : tutte le frasi verranno pubblicate online, per costruire insieme un grande mosaico di auguri. Trovate qui l’apposita sezione per caricare le vostre immagini. Ricordatevi di compilare tutti i campi obbligatori, tra cui il vostro nome e il luogo di provenienza.

PARTECIPA QUI

Ma non è tutto. Anche noi abbiamo pronto un augurio speciale che coinvolgerà anche la tradizionale Capanna de L’Eco – la casetta sul Sentierone dove i bimbi portano le letterine per Santa Lucia e Babbo Natale – con una sorpresa speciale legata proprio ai messaggi di speranza. Vi invitiamo a seguirci online e sui nostri canali social ma soprattutto aspettiamo i vostri messaggi. Perché una speranza condivisa diventa più forte.

