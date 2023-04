Farmaco anti-diabete usato per dimagrire: «L’utilizzo improprio rischio per la salute»

Il passaparola corre sui social, ancora una volta. Basta una puntura – o, più precisamente, un farmaco indicato per il diabete – per dimagrire? No, ovviamente. Eppure, sempre più persone hanno provato a percorrere questa strada rischiosa. Anche in Bergamasca è cresciuta la «moda» di Ozempic, medicinale basato sulla molecola della semaglutide utilizzato per la cura del diabete e invece diventato «virale» via social per dimagrire , con la conseguenza di prescrizioni improprie tra chi cerca una scivolosa scorciatoia per perdere peso e addirittura una carenza per chi di quel farmaco avrebbe realmente bisogno. L’Aifa infatti già da inizio marzo ha segnalato le difficoltà di approvvigionamento.