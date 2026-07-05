Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Domenica 05 Luglio 2026

Fermarsi, leggere, ripartire: ogni lunedì l’inserto de L’Eco per l’estate

L’INIZIATIVA. Debutta «Senza fretta», l’inserto estivo de L’Eco: una pausa tra storie del territorio, viaggi nella memoria e nuove scoperte.

Lettura meno di un minuto.
Fermarsi, leggere, ripartire: ogni lunedì l’inserto de L’Eco per l’estate
La copertina dell’inserto de «L’Eco»

Debutta «Senza fretta», l’inserto di letture per l’estate che esce ogni lunedì con L’Eco di Bergamo. Un’occasione per fare una sosta con curiosità, approfondimenti, storie e itinerari, un piccolo angolo di calma, uno spunto di riflessione lontano dai ritmi della cronaca. In questo numero raccontiamo di un gruppo di giovani di Villa di Serio, che hanno deciso di rimboccarsi le maniche per ripulire i sentieri della collina del paese. Ricostruiamo la storia di Fredum, maestro comacino, e di come si arrivò alla costruzione della Basilica di

Fermarsi, leggere, ripartire: ogni lunedì l’inserto de L’Eco per l’estate

Santa Maria Maggiore. Iniziamo un viaggio nelle straordinarie collezioni del Museo delle storie di Bergamo, a partire da un tavolino intarsiato con i nomi dei partecipanti alla spedizione dei Mille. Con lo sguardo rivolto alle nostre Orobie, puntiamo il faro su Rusio, piccolo pianeta di pietra sulle pendici della Presolana, dove ancora resistono 40 abitanti. Nella rubrica “Grandangolo” intraprendiamo un viaggio tra i grandi maestri della fotografia: Corrado Benigni ci introduce alla poetica di Guido Guidi. Nella rubrica «Lo spirito e le cose» don Ezio Bolis approfondisce la figura di Papa Giovanni XXIII attraverso gli oggetti appartenuti al Santo Pontefice: la prima puntata è dedicata alla radio. Infine, non può mancare la pagina dedicata ai giochi dell’estate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Servizio Medico
Salute
Guido Guidi
Ezio Bolis
Giovanni XXIII
Corrado Benigni