Fermarsi, leggere, ripartire: ogni lunedì l’inserto de L’Eco per l’estate

Debutta «Senza fretta», l’inserto di letture per l’estate che esce ogni lunedì con L’Eco di Bergamo. Un’occasione per fare una sosta con curiosità, approfondimenti, storie e itinerari, un piccolo angolo di calma, uno spunto di riflessione lontano dai ritmi della cronaca. In questo numero raccontiamo di un gruppo di giovani di Villa di Serio, che hanno deciso di rimboccarsi le maniche per ripulire i sentieri della collina del paese. Ricostruiamo la storia di Fredum, maestro comacino, e di come si arrivò alla costruzione della Basilica di