Festa della Repubblica, il programma in città. Saranno 85 le onorificenze

Giovedì 2 giugno si celebra, anche a Bergamo, la Festa della Repubblica, di cui ricorre il 76° anniversario. Il prefetto Enrico Ricci prima darà lettura del discorso del Capo dello Stato in piazza Vittorio Veneto, e poi, nel cortile del palazzo di via Tasso, procederà alla consegna delle onorificenze dell’Ordine «Al Merito della Repubblica italiana», conferite proprio da Sergio Mattarella. Sono 85 i cittadini bergamaschi che riceveranno il titolo di cavaliere o commendatore. Un numero particolarmente elevato, perché sono state accorpate le onorificenze dell’anno scorso, non consegnate per l’emergenza pandemica. «Recuperiamo ora, un segno di riconoscimento – commenta il prefetto – per le tantissime persone meritevoli che si sono distinte soprattutto nel periodo di massima emergenza per il Covid». Nell’elenco, infatti, la parte del leone la fanno medici e dirigenti del mondo sanitario bergamasco, ma anche esponenti delle forze dell’ordine e di polizia, di organizzazioni di volontariato, imprenditori e ricercatori. La consegna avverrà alle 10,30 nel cortile del palazzo di via Tasso, seguirà un breve rinfresco. «La cerimonia è volutamente all’aperto e non ci sarà il tradizionale ricevimento – spiega il prefetto – perché riteniamo ancora opportuno essere prudenti rispetto all’organizzazione di eventi».