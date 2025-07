Festa dell’Apparizione: dieci giorni tra fede e tradizione in Borgo Santa Caterina

Una festa che è devozione, testimonianza di fede, tradizione, identità non solo di una parrocchia, ma di tutta la città. Questo e molto alto è la Festa dell’Apparizione che quest’anno si ispira al tema giubilare della Speranza, con un messaggio che in un momento storico così difficile, sostiene ed invoca la pace. La Festa è ancora molto sentita ed attesa dopo 423 anni dall’evento che ne ha determinato l’inizio, ovvero l’apparizione il 18 agosto del 1602 di tre raggi di stella che ridiedero vigore a un affresco raffigurante la Pietà, conservato sull’altare maggiore del Santuario dell’Addolorata in Borgo santa Caterina.