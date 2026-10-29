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Cronaca / Bergamo Città Giovedì 29 Ottobre 2026

Fiera Campionaria, aperta la 47ª edizione: 179 espositori a Bergamo

L’APPUNTAMENTO. Fino a domenica 1° novembre quattro giorni dedicati a commercio, servizi e intrattenimento. Tornano anche le vaccinazioni gratuite con «PreVieni in Fiera».

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Redazione Web
Redazione Web

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Fiera Campionaria, aperta la 47ª edizione: 179 espositori a Bergamo
L’ingresso alla Fiera Campionaria subito dopo l’inaugurazione di giovedì 29 ottobre
(Foto di Frau)

Bergamo

Ha aperto giovedì 29 ottobre, al polo fieristico di via Lunga, la 47ª edizione della Fiera Campionaria di Bergamo, uno degli appuntamenti più tradizionali e attesi dal pubblico bergamasco. Fino a domenica 1° novembre, quattro giorni dedicati al commercio, ai servizi e all’intrattenimento, con un’ampia offerta espositiva e un calendario di iniziative per i visitatori.

Fiera Campionaria 2026, presenti 179 espositori

Sono 179 gli espositori presenti, di cui 174 italiani e cinque esteri, provenienti da Austria, Croazia, Ecuador, Turchia e Vietnam. Il 45% degli espositori italiani arriva dalla Bergamasca.

La proposta commerciale spazia tra 40 settori merceologici, distribuiti nei padiglioni A e B, nella galleria centrale e nell’area esterna del polo fieristico.

Fiera Campionaria, aperta la 47ª edizione: 179 espositori a Bergamo
Il taglio del nastro della Fiera Campionaria
(Foto di Frau)
Fiera Campionaria, aperta la 47ª edizione: 179 espositori a Bergamo
(Foto di Frau)

Vaccinazioni gratuite alla Fiera Campionaria di Bergamo

Tra le iniziative torna «PreVieni in Fiera», il progetto di prevenzione sanitaria realizzato in collaborazione con Asst Papa Giovanni XXIII, Ats Bergamo, Istituto Mario Negri e Comune di Bergamo.

Venerdì 30 e sabato 31 ottobre, dalle 10 alle 18, i visitatori potranno usufruire delle vaccinazioni gratuite contro influenza, Covid-19, tetano, difterite, pertosse e pneumococco. Per la maggior parte delle linee vaccinali è previsto l’accesso libero, senza prenotazione.

Fiera Campionaria, aperta la 47ª edizione: 179 espositori a Bergamo
Fiera Campionaria, aperta la 47ª edizione: 179 espositori a Bergamo
L’Eco Cafè alla Fiera Campionaria

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