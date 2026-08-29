Foglio di via non rispettato: scatta il carcere per una 39enne

Una donna italiana di 39 anni , senza fissa dimora, è stata rintracciata nella mattinata di sabato 29 agosto dagli agenti delle Volanti della Questura di Bergamo e accompagnata in carcere in esecuzione di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria.

L’arresto per furto e le successive violazioni

La donna era stata arrestata il 25 agosto dai carabinieri per un furto commesso all’interno di un supermercato . Dopo l’arresto era stata sottoposta all’obbligo di dimora.

Nei giorni successivi è stata controllata più volte dalle Volanti. In occasione di un controllo effettuato il 27 agosto, è stata denunciata per la violazione del foglio di via obbligatorio emesso dal questore di Bergamo e segnalata all’Autorità giudiziaria.

Alla luce delle reiterate violazioni,il giudice ha ritenuto non più adeguata la misura precedentemente applicata e ne ha disposto l’aggravamento. Sabato mattina la donna è stata quindi rintracciata dalla Polizia di Stato e accompagnata alla casa circondarial e.