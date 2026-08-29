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Cronaca / Bergamo Città Sabato 29 Agosto 2026

Foglio di via non rispettato: scatta il carcere per una 39enne

IL PROVVEDIMENTO. La donna, senza fissa dimora, era stata arrestata il 25 agosto per furto. Dopo nuove violazioni, il giudice ha aggravato la misura cautelare.

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Foglio di via non rispettato: scatta il carcere per una 39enne

Una donna italiana di 39 anni, senza fissa dimora, è stata rintracciata nella mattinata di sabato 29 agosto dagli agenti delle Volanti della Questura di Bergamo e accompagnata in carcere in esecuzione di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria.

Nei suoi confronti è stata infatti disposta la sostituzione della precedente misura cautelare con la custodia in carcere, dopo una serie di violazioni delle prescrizioni imposte.

L’arresto per furto e le successive violazioni

La donna era stata arrestata il 25 agosto dai carabinieri per un furto commesso all’interno di un supermercato. Dopo l’arresto era stata sottoposta all’obbligo di dimora.

Nei giorni successivi è stata controllata più volte dalle Volanti. In occasione di un controllo effettuato il 27 agosto, è stata denunciata per la violazione del foglio di via obbligatorio emesso dal questore di Bergamo e segnalata all’Autorità giudiziaria.

Alla luce delle reiterate violazioni,il giudice ha ritenuto non più adeguata la misura precedentemente applicata e ne ha disposto l’aggravamento. Sabato mattina la donna è stata quindi rintracciata dalla Polizia di Stato e accompagnata alla casa circondarial e.

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Bergamo
Giustizia, Criminalità