Fontana del Contarini, restauro completato. Ora le opere idrauliche

È stata smontata la barriera che ha delimitato il cantiere per il restauro della Fontana Contarini, in Piazza Vecchia , un progetto voluto dal Comune e realizzato anche grazie al sostegno di Rigoni Asiago, affiancata da Fondaco Italia. Conclusa la fase del restauro vero e proprio, si apre il cantiere (valore 40mila euro) che punta a restituire al meglio anche l’impianto idraulico della fontana : due settimane di lavori, in modo da presentare la piazza al meglio in vista dell’appuntamento con il Landscape Festival.