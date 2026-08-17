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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 17 Agosto 2026

Fulmini su Bergamo, ripristinata la rete del Comune

L’INTERVENTO. Tecnici attivati nella mattinata di lunedì 17 agosto dopo il guasto verificatosi nella notte, a causa del temporale.

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Redazione Web
Redazione Web
Fulmini su Bergamo, ripristinata la rete del Comune

Bergamo

I fulmini che hanno colpito la città di Bergamo nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 agosto hanno causato un guasto alla connessione internet e agli apparati che garantiscono il collegamento tra le diverse sedi del Comune.

Nella mattinata del 17 agosto, di conseguenza, la rete comunale ha funzionato in modo discontinuo, con ripercussioni sui servizi interni e su quelli rivolti ai cittadini. Per questo è stato reso necessario chiudere temporaneamente gli sportelli aperti al pubblico: i tecnici sono intervenuti tempestivamente per individuare l’origine del problema e procedere al ripristino.

Situazione tornata alla normalità

A Palazzo Frizzoni e a Palazzo Uffici la situazione è tornata alla normalità intorno alle 14 e, progressivamente, nel corso del pomeriggio, anche nelle sedi decentrate, consentendo la ripresa della normale operatività dei servizi.

«Ci scusiamo con i cittadini e con i dipendenti comunali per i disagi che si sono verificati nel corso della mattinata. Ringrazio i tecnici e il personale del Comune che sono intervenuti prontamente e hanno consentito di individuare e riparare in poche ore un guasto importante, ripristinando la piena operatività della rete e dei servizi» ha dichiara l’assessore ai Servizi demografici e all’innovazione Giacomo Angeloni.

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