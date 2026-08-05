«Furgomamme» tra van e natura: «Insieme vinciamo la solitudine»

Sono ancora una piccola community, ma con idee chiare e tanta voglia di crescere. Il progetto nasce dalla passione per il campeggio e la natura di sette mamme bergamasche. Dopo l’esperienza positiva di alcuni viaggi collettivi hanno deciso di aprire una pagina Instagram e darsi un nome molto divertente: le «Furgomamme». Basta aprire i loro canali social per capire il motivo. Le loro avventure, insieme ai figli, iniziano sempre a bordo di un van, alla scoperta di montagne e campeggi.

Il gruppo, fondato nel marzo 2025 da Nicole Cittadini, Claudia Maccari, Daniela Tamagnini, Alessia Ravelli, Valeria Galbiati, Linda Acerbis e Greta Pisani, continua a macinare chilometri tra Dolomiti e Orobie, condividendo itinerari e consigli. Intanto la community cresce. «Mamme da tutta Italia si stanno iscrivendo con il desiderio di unirsi a noi – spiegano Nicole e Claudia –. Oggi manca il senso di comunità e tante madri sono sole, non hanno amiche e non sanno con chi viaggiare». Furgomamme nasce proprio come antidoto alla solitudine. «L’obiettivo per il futuro sarà organizzare eventi, costruire relazioni e offrire supporto a chi desidera avvicinarsi al campeggio con i bambini».

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