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Cronaca / Bergamo Città Mercoledì 05 Agosto 2026

«Furgomamme» tra van e natura: «Insieme vinciamo la solitudine»

L’’INIZIATIVA. Una piccola community sui social che sta crescendo fondata da sette mamme bergamasche. A fine settembre il primo raduno: viaggi insieme in van per sconfiggere la solitudine.

Lettura 1 min.
Filippo Curnis
Filippo Curnis
«Furgomamme» tra van e natura: «Insieme vinciamo la solitudine»
Le «Furgomamme»

Sono ancora una piccola community, ma con idee chiare e tanta voglia di crescere. Il progetto nasce dalla passione per il campeggio e la natura di sette mamme bergamasche. Dopo l’esperienza positiva di alcuni viaggi collettivi hanno deciso di aprire una pagina Instagram e darsi un nome molto divertente: le «Furgomamme». Basta aprire i loro canali social per capire il motivo. Le loro avventure, insieme ai figli, iniziano sempre a bordo di un van, alla scoperta di montagne e campeggi.

Il gruppo, fondato nel marzo 2025 da Nicole Cittadini, Claudia Maccari, Daniela Tamagnini, Alessia Ravelli, Valeria Galbiati, Linda Acerbis e Greta Pisani, continua a macinare chilometri tra Dolomiti e Orobie, condividendo itinerari e consigli. Intanto la community cresce. «Mamme da tutta Italia si stanno iscrivendo con il desiderio di unirsi a noi – spiegano Nicole e Claudia –. Oggi manca il senso di comunità e tante madri sono sole, non hanno amiche e non sanno con chi viaggiare». Furgomamme nasce proprio come antidoto alla solitudine. «L’obiettivo per il futuro sarà organizzare eventi, costruire relazioni e offrire supporto a chi desidera avvicinarsi al campeggio con i bambini».

Il primo raduno ad Arco

L’iniziativa, insomma, piace. Ne è riprova il successo del primo raduno di Furgomamme, previsto per l’ultimo weekend di settembre ad Arco, sul lago di Garda, che ha già fatto registrare un sold out. Il programma dell’evento sta prendendo corpo, le organizzatrici fanno sapere che ci saranno «attività per i bambini con gli animali e corsi di yoga». Sulla pagina Instagram, oltre ai contenuti sulla vita da campeggio e sulle escursioni in montagna, si possono anche scoprire «indirizzi di ristoranti o bar family-friendly del territorio». L’auspicio delle fondatrici è che la parola da loro coniata entri nel vocabolario comune, diventando quasi uno stile di vita: «Se hai il camper, i bambini piccoli e ti piace la natura, allora sei una Furgomamma». Lo scopo di ogni iniziativa rimane comunque quello di «far sentire le madri meno sole», magari promuovendo un cambiamento culturale.

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