Scovati mentre rubano motorini fuori dallo stadio tentano la fuga: con il furgone speronano un’auto dei carabinieri -Foto
LA FUGA . È successo durante la partita Atalanta- Bologna verso le 22.30, feriti due militari.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Stavano rubando i motorini in sosta cercando di caricarli su un furgone bianco, quando sono stati scoperti. I due ladri hanno cercato di fuggire, ma sono stati intercettati da una pattuglia dei carabinieri che li ha speronati per fermarli.
I due sarebbero stati bloccati dai militari e ci sarbbero due carabinieri feriti in modo lieve.
Il tutto è avvenuto in viale Giulio Cesare a Bergamo, lunedì 31 agosto durante la partita casalinga dell’Atalanta contro il Bologna, decisa da un gol all’ultimo minuto di recupero di Samardzic.
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