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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 31 Agosto 2026

Scovati mentre rubano motorini fuori dallo stadio tentano la fuga: con il furgone speronano un’auto dei carabinieri -Foto

LA FUGA . È successo durante la partita Atalanta- Bologna verso le 22.30, feriti due militari.

Lettura meno di un minuto.

Bergamo

Stavano rubando i motorini in sosta cercando di caricarli su un furgone bianco, quando sono stati scoperti. I due ladri hanno cercato di fuggire, ma sono stati intercettati da una pattuglia dei carabinieri che li ha speronati per fermarli.

I due sarebbero stati bloccati dai militari e ci sarbbero due carabinieri feriti in modo lieve.

Il tutto è avvenuto in viale Giulio Cesare a Bergamo, lunedì 31 agosto durante la partita casalinga dell’Atalanta contro il Bologna, decisa da un gol all’ultimo minuto di recupero di Samardzic.

Scovati mentre rubano motorini fuori dallo stadio tentano la fuga: con il furgone speronano un’auto dei carabinieri -Foto
Rubavano motorini fuori dalla stadio durante la partita, scovati dai carabinieri hanno tentato la fuga con un furgone e sono stati fermati da un’auto dei carabinieri che li ha speronati. Il tutto lunedì 31 agosto durante la gara Atalanta-Bologna.
(Foto di Bedolis)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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