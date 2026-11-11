Garattini: «A 98 anni mi sveglio con la voglia di fare tutto»

Professore, ma qual è il segreto della longevità? Silvio Garattini accenna un sorriso, poi risponde candidamente: «Non ce n’è. Ci sono soltanto dei buoni comportamenti da seguire». Uomo di scienza e di divulgazione, esploratore delle frontiere della ricerca e appassionato osservatore del mondo, giovedì il fondatore dell’Istituto Mario Negri e farmacologo di fama – nato a Bergamo il 12 novembre 1928 – taglia il traguardo dei 98 anni, vissuti costantemente guardando al futuro.

Però, ci sarà pur qualcosa che incide più d’altro...

«In alcune aree del mondo ci sono ragioni anche genetiche, ma in linea di massima tutto dipende da una serie di fattori: non avere dipendenze come fumo e alcol, mantenere buone abitudini a partire dall’attività motoria, avere un certo numero di ore di sonno. Pure il cibo è fondamentale».

La sua attenzione al tema è rigorosa.

«La dieta mediterranea per noi è l’ideale, ma deve essere varia e moderata, perché è meglio mangiare poco: chi mangia tanto e ingrassa sviluppa fattori di rischio».

Ci sono anche delle determinanti sociali che aiutano a vivere a lungo?

«La scolarizzazione è molto importante: chi ha più cultura è solitamente più attento alla salute. In questo discorso rientrano inoltre le vaccinazioni e gli screening oncologici, preziosi per individuare i tumori nelle fasi iniziali, con più elevate probabilità di cura. Anche per questo bisogna tener presente un concetto».

Quale?

«Che tutti questi fattori danno forti probabilità di una vita buona, sana e lunga, seppur di certezze non ce ne siano: dobbiamo però avere la consapevolezza che la maggior parte delle malattie dipendono da noi. In Italia ci sono 4 milioni di diabetici, con complicazioni significative, e queste sono evitabili; anche il 40% dei tumori è evitabile. Se facessimo tutto il necessario per la prevenzione, avremmo meno bisogno di medici, di farmaci e di visite; faremmo anche un atto di solidarietà, perché libereremmo una parte delle liste d’attesa in favore di altre persone. Poi, alla mia età è utile avere una certa mentalità: avere chiaro che i giorni sono pochi».

Non dica così...

«Invece è giusto, perché ci si sveglia con la voglia di fare tutto il possibile».

Detta così, dà più ottimismo. Lei ha dedicato gran parte della sua professione allo studio dei farmaci: qual è il confine tra l’utilità e l’uso eccessivo?

«Se utilizzati bene, sono certamente utili. Però possono essere anche un fattore negativo: purtroppo ci sono anziani che ne assumono fino a 15 al giorno, senza sapere di tutte le interazioni funzionali e metaboliche che avvengono. Spesso c’è grande confusione sul tema».

A proposito di longevità: in America non mancano i miliardari che inseguono l’immortalità o quasi. Che ne pensa?

«È ridicolo pensare che si possa arrivare a quel risultato. Oggi in Italia abbiamo circa 900mila novantenni, ma solo 22mila centenari, un dato che ci fa capire che differenza esista. Certamente negli anni le cose miglioreranno ulteriormente, ma non facciamoci illusioni. Chi investe troppi soldi in certe ricerche ha forse poca cultura».

La storia del Mario Negri, invece, racconta l’incontro della migliore filantropia e della scienza più rigorosa. Qual è la più grande soddisfazione di questa esperienza che lei ha fatto nascere 65 anni fa?

«Intanto, la possibilità di avere oggi un gruppo di oltre 700 ricercatori tra Milano e Bergamo, con tanti campi nei quali riusciamo a dare un contributo. Ma ciò di cui dobbiamo essere più orgogliosi è l’indipendenza».

È questo l’aspetto decisivo?

«Essere indipendenti dalla politica, dai partiti, dalla finanza e dall’industria è fondamentale, perché assicura di avere come interesse principale la salute delle persone. Siamo una delle poche organizzazioni non profit in Italia che sceglie di non detenere brevetti: pubblichiamo e condividiamo tutto ciò che facciamo. Penso a uno studio di qualche anno fa su un farmaco in grado di diminuire del 40% la mortalità da infarto cardiaco: una volta resa nota la ricerca, nessuno poteva aumentare il prezzo di quel medicinale».

E quali sono i prossimi sogni?

«Lavoriamo a uno studio per riuscire a “liberare” chi ha ricevuto un trapianto dalla necessità di assumere un farmaco immunosoppressore».

Ma si riesce ancora a fare ricerca in Italia?

«C’è grande difficoltà, nel nostro Paese è poco sostenuta: abbiamo la metà dei contributi pubblici della media europea e, non a caso, la metà dei ricercatori, mentre purtroppo molti giovani scappano all’estero. Per arrivare ai livelli della Francia dovremmo spendere 22 miliardi in più all’anno: e se non fai ricerca pubblica, diventi schiavo della ricerca che fa chi deve vendere i prodotti. E chi vende non sempre ha come bussola il bene collettivo».

E la sanità pubblica italiana come sta? Come possiamo renderla longeva?

«Il Servizio sanitario nazionale è un bene straordinario che non dobbiamo perdere: forse, non tutti ricordano come funzionavano le cose prima. Dobbiamo migliorare la medicina di territorio e fare per davvero le Case della comunità, coinvolgendo maggiormente i medici di base».

Bergamo che cosa rappresenta per lei ancora oggi?

«Una base fondamentale: se non avessi fatto l’Esperia e non fossi stato perito chimico, non ci sarebbe stato l’Istituto Mario Negri. La scuola di Bergamo mi ha dato quella capacità di lavorare».

Tutto è partito da lì?