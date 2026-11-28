I dati e il loro «confine», le opportunità e i rischi dell’intelligenza artificiale, la cybersicurezza. Sono i temi al centro della prolusione del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che questa mattina - sabato 28 novembre - ha aperto l’anno accademico 2026-2027 dell’Accademia della Guardia di Finanza a Bergamo. Una cerimonia che ha visto anche un momento di vicinanza e cordoglio nei confronti del comandante generale delle Fiamme Gialle Andrea De Gennaro, che aveva annunciato la propria presenza, e che invece non era presente. A esprimerli, dall’auditorium dell’Accademia, sono stati, oltre al ministro Giorgetti, il comandante dell’istituto Cosimo Di Gesù e il comandante in seconda della Guardia di Finanza Bruno Buratti.

Le nuove forme di conflitto

Nel suo intervento, il ministro dell’Economia si è soffermato sulle nuove forme di conflitto legate al controllo delle reti e dei flussi di dati, sottolineando quanto sia diventato difficile distinguere tra criminalità comune e ostilità tra Stati. «In rete nessuno dichiara una guerra, ma nessuno può dirsi in pace. Come ben sappiamo, il confine tra il reato comune e l’atto ostile di uno Stato è diventato più incerto – ha detto –. I gruppi criminali lavorano per conto degli Stati. Gli Stati usano il metodo dei criminali». Una partita nella quale, ha osservato il ministro, gli Stati sono entrati perché «nelle reti il potere sta nei nomi»: «Lo ha chi deve far passare i flussi e chi li può interrompere. Chi controlla la rete dei messaggi tra le banche può escludere un Paese dai pagamenti».

«In rete nessuno dichiara una guerra, ma nessuno può dirsi in pace. Come ben sappiamo, il confine tra il reato comune e l’atto ostile di uno Stato è diventato più incerto» ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti A Giorgetti è stata conferita anche l’onorificenza di «Cadetto ad honorem», riconoscimento attribuito per la prima volta nella storia dell’Accademia proprio al ministro, in segno della sua vicinanza all’istituto.

La responsabilità dei futuri ufficiali

Nel suo saluto, il comandante dell’Accademia Cosimo Di Gesù ha richiamato le responsabilità della formazione dei futuri ufficiali in una fase di profondi cambiamenti. «Viviamo in un’epoca di transizione profonda, caratterizzata da una sempre più pervasiva guerra ibrida, da una stretta interdipendenza dei mercati e da un’accelerazione tecnologica senza precedenti». Di Gesù ha quindi ricordato il ruolo dell’Accademia nella trasmissione dei valori fondamentali, a partire da quelli contenuti nella formula del giuramento, «le pietre miliari sulle quali costruire il ponte della vita».

Tra i principi su cui si fonda il percorso formativo, il comandante ha indicato la cura delle persone e il senso del dovere. «La cura per i propri collaboratori deve essere costante, attenta e premurosa», ha sottolineato, invitando gli allievi a riscoprire «un sano senso del dovere» e la consapevolezza che «per avere bisogna dare». Un dovere che, nelle parole di Di Gesù, per chi comanda si traduce soprattutto nel servire.