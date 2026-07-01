Giorgio Bardaglio è il nuovo direttore del «Giornale di Brescia»
LA NOMINA. Era vice direttore, ha guidato la redazione di Bergamo Tv.Lettura meno di un minuto.
Da mercoledì 1°luglio Giorgio Bardaglio assumerà la carica di direttore responsabile del «Giornale di Brescia», di Teletutto e di Radio Bresciasette. Raccoglie il testimone da Nunzia Vallini, che dopo 11 anni alla guida del quotidiano e 17 alla direzione delle emittenti televisive e radiofoniche del gruppo assume il ruolo di direttrice editoriale del Gruppo Editoriale Bresciana.
Nel nuovo incarico affiancherà l’editore nel confronto con le sfide dell’informazione contemporanea e nel consolidamento della strategia editoriale e multimediale del gruppo. «L’avvicendamento si inserisce in un percorso di piena continuità con la strategia di trasformazione e innovazione che negli ultimi anni ha interessato tutti i mezzi del Gruppo», commenta il presidente di Editoriale Bresciana Spa, Pierpaolo Camadini, ricordando «la professionalità e le qualità personali di Nunzia Vallini».
A lei va «il nostro ringraziamento per quanto realizzato e per il contributo che continuerà ad offrire nel nuovo ruolo accanto all’editore». Bardaglio, 60 anni, già vicedirettore del Giornale di Brescia, sarà affiancato nel ruolo di vicedirettore da Carlo Muzzi. A entrambi l’editore rivolge «un sincero augurio di buon lavoro». Bardaglio ha guidato la redazione di Bergamo Tv, emittente del gruppo Sesaab che edita L’Eco di Bergamo. Tra il 2011 e il 2014 è stato direttore del Cittadino di Monza e Brianza, mentre nei primi anni della sua carriera ha lavorato alla Provincia di Como. Al neo direttore del «Giornale di Brescia» gli auguri della Sesaab per il nuovo incarico.
© RIPRODUZIONE RISERVATA