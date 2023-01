Giorni della merla: minime a -3. Ma le massime restano sopra la media

È un inverno piuttosto anomalo, questo: poca pioggia, anche poca neve e temperature sopra la media. Ma ora siamo nei giorni della merla e, almeno per le minime, la tradizione è rispettata: la colonnina di mercurio si è abbassata anche a Bergamo fino a -2, -3 . «Le temperature minime di questi giorni sono nella media – conferma Edoardo Ferrara, meteorologo di 3B Meteo –, ma le massime intorno ai 10-11 sono un po’ al di sopra. Siamo in una fase in cui sta affluendo aria fredda dal nord Europa, ma da giovedì 2 febbraio avremo valori più alti, con punte di 12-13 gradi grazie ai venti di phon».