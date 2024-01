Giorno della Memoria, il programma delle iniziative istituzionali e culturali in città

Alle iniziative istituzionali in programma il 27 gennaio, Giorno della Memoria, in Rocca, alla stazione ferroviaria, al giardino di Palazzo Frizzoni e al passaggio Cividini, se ne aggiungono tante altre di carattere culturale, tra letture, mostre, conferenze, spettacoli teatrali e proiezioni cinematografiche. Si parte sabato 20 e domenica 21 gennaio (ore 16,30) al teatro di Loreto con gli spettacoli per bambini e famiglie, «Un sacchetto di biglie», e «La bambola bionda e la bambola bruna. La Shoah raccontata ai bambini», entrambi a cura di Pandemonium Teatro.

Alla Biblioteca Mai e in Università

Dal 22 gennaio al 3 febbraio alla Biblioteca Angelo Mai sarà allestita la mostra «Mai+», un’esposizione delle novità librarie sui temi della Shoah. Il 23 gennaio nella sede di via Pignolo dell’Università (ore 17,30) è in programma una conferenza sul tema dell’infanzia nelle guerre, con Bruno Maida, Elisabetta Ruffini, Valentina Pisanty, Giovanni Scirocco e Adolfo Scotto di Luzio.

25 gennaio

Doppio appuntamento il 25 gennaio alle 20,45 al Teatro Sociale con lo spettacolo teatrale «Bubikopf», a cura della Fondazione Teatro Donizetti, e all’auditorium del liceo «Mascheroni» con «Vuoto di memoria», spettacolo civile e di impegno per giovani e adulti a cura del Centro per la promozione della legalità di Bergamo, con l’assessorato all’Educazione alla cittadinanza, pace, legalità.

26 gennaio

Due iniziative in programma anche il 26 gennaio, al convento di San Francesco, in Città Alta (ore 17,30) con la presentazione del libro «Nelle prigioni del Terzo Reich» di Andrea Ferrari, a cura del Museo delle storie, e all’auditorium di piazza della Libertà (ore 21) con la proiezione del film «Paesaggio dopo la battaglia» di Andrzej Wajda, a cura di Lab 80 film e del Comune.

27 gennaio

Nel Giorno della Memoria, il 27 gennaio, saranno tre gli appuntamenti: alla Biblioteca Mai (ore 16,30), letture ed esecuzioni musicali a cura della biblioteca e degli Archivi Storici, in collaborazione con il Conservatorio; al Teatro San Giorgio (ore 18) laboratorio e letture per giovani e adulti dal titolo «I giardini dei Finzi Contini» a cura di Teatro Prova, e al Teatro di Loreto (ore 21) con lo spettacolo teatrale per ragazzi «Wolfszeit. Il tempo dei lupi» a cura di Pandemonium Teatro.

28 gennaio

Il 28 gennaio alle 14 al Teatro San Giorgio «Il treno dei bambini», spettacolo teatrale e laboratorio per famiglie e bambini a cura di Teatro Prova; alle 16,30 allo Spazio Caverna «Solo un bambino in viaggio», spettacolo teatrale per famiglie e bambini a cura di Teatro Caverna, e alle 17 alla chiesa di San Fermo, «Leggere il Giorno della Memoria. Portare in salvo almeno la propria umanità», lettura di testimonianze e testi letterari accompagnata da musica dal vivo a cura della Fondazione Serughetti, Centro Studi La Porta, Ets, Anpi e Comunità di San Fermo.

29 gennaio

Il 29 gennaio la posa della prima «soglia d’inciampo» davanti all’ingresso dell’ex caserma Montelungo. Sarà la prima in Lombardia e contribuirà a mantenere vivo il ricordo di quel luogo che nella primavera del 1944 funzionò come campo di transito. Il 17 marzo e il 5 aprile di quell’anno da lì partirono 807 uomini e 43 donne, alla volta rispettivamente dei campi di sterminio di Mauthausen e Birkenau. Sempre il 29 al cinema Conca Verde sarà proiettato il film «L’ultima volta che siamo stati bambini» di Claudio Bisio a cura di Sas e Comune di Bergamo.