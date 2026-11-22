Don Mattia Tomasoni è vicepostulatore della causa di beatificazione di Giulia Gabrieli.

Don Mattia Tomasoni

(Foto di Frau) Il Santo Padre ha autorizzato la promulgazione del decreto alla Venerabilità della Serva di Dio Giulia Gabrieli

«Sono molto contento per questa notizia. Dobbiamo ringraziare il Santo Padre per questo riconoscimento alla Venerabilità di Giulia che è un motivo di letizia per tutta la nostra Chiesa bergamasca. Penso che tutto questo alimenti in noi la gratitudine a Dio che rende santi i figli che si affidano a Lui; la meraviglia di fronte alla possibilità concreta, non lontana, che è possibile oggi essere santi; lo stupore per le grandi opere che Dio fa a partire dai piccoli, dai giovani, da coloro che, come Giulia, hanno il coraggio di prendere sul serio il Vangelo».

Quale è stato il suo ruolo come vicepostulatore?

«Ho lavorato nella fase diocesana, insieme ai genitori e all’Associazione ConGiulia per la raccolta di tutte le fonti e per l’individuazione dei testimoni che il tribunale avrebbe poi interrogato. Terminata la fase diocesana ho portato personalmente tutta la documentazione in Vaticano, al Dicastero delle Cause dei Santi e nella fase romana mi sono dedicato alla stesura della positio, cioè del volume che sintetizza le prove raccolte in Diocesi volte a dimostrare che Giulia ha vissuto in modo eroico le virtù cristiane e la sua fama di santità. Essa è stata studiata da un gruppo di Consultori Teologi e poi sottoposta a un ulteriore giudizio dei Vescovi e Cardinali Membri del Dicastero. Dato il giudizio favorevole di questi ultimi, il Santo Padre ha ritenuto infine opportuno autorizzare la Promulgazione del Decreto sull’eroicità delle virtù, per cui Giulia è diventata Venerabile. Le viene riconosciuto cioè di aver esercitato in grado “eroico” le virtù cristiane. Devo ringraziare padre Carlo Calloni, che è il postulatore e risiede a Roma, il quale ha molta esperienza e ci ha guidato con disponibilità e competenza nelle varie fasi».

Cosa vuol, dire che è diventata Venerabile?

«Significa che ha saputo vivere la sua vita da cristiana in modo pieno ed “eroico”, cioè superiore rispetto alla media dei cristiani del suo tempo e nella sua situazione. Inoltre, che la Chiesa riconosce alla sua vita un valore esemplare, che può aiutare anche altri, conoscendo il suo esempio, a vivere il proprio cammino di fede e di risposta all’amore del Signore».

Quale è l’aspetto che più colpisce della sua testimonianza?

«È stata una ragazzina che in poco tempo ha vissuto da adulta nella fede ma senza “farla pesare”. Da una parte la profonda ordinarietà della sua vita ce la rende molto vicina: ragazza normalissima della parrocchia di San Tomaso in città, cresce tra la famiglia e l’oratorio, frequenta il catechismo, serve all’altare, va a scuola, ama recitare e vestirsi bene. Dall’altro una maturazione umana e di fede che la malattia in qualche modo accelera. Il Vescovo Francesco l’ha ben definita “giovane maestra di vita cristiana e di speranza irriducibile”. Giulia non ha permesso alla malattia, che metteva in discussione la promessa di bene per la sua vita, di avvelenare i suoi rapporti vitali: con Dio, con se stessa e con gli altri. Nella fede, ha avuto un cammino di maturazione spirituale che l’ha portata ad affidarsi completamente a Dio e insieme un’esigenza missionaria di annunciarlo, soprattutto ai suoi coetanei. Il tutto con uno stile dalla semplicità disarmante e dalla gioia contagiosa».

È nota la sua devozione alla Madonna che pregava presso il santuario di Stezzano…

«Sì. Mi colpisce in questo senso la bella coincidenza della proclamazione della Venerabilità con la memoria della Presentazione al tempio di Maria. La festa ci ricorda il momento in cui la giovane di Nazaret fece a Dio l’offerta di se stessa, lasciandoci intuire come il cuore di Maria si sia dovuto preparare attraverso una disponibilità sincera e umile, prima di poter dire di sì all’annuncio dell’angelo. Penso che nella storia di Giulia sia evidente la possibilità proprio in giovane età di coltivare un rapporto autentico con il Signore, di custodire il cuore giorno dopo giorno per essere pronti a dire di sì, anche nel momento dove dirlo sembra più difficile o assurdo. La Vergine Maria le è stata in questo aiuto e modello».

Giulia è sempre stata una ragazza vivace anche nei rapporti con gli altri…

«Indubbia è la sua capacità di relazionarsi agli altri in modo spontaneo e schietto: lo è sin da piccola con i suoi compagni, lo è con i medici e gli infermieri che la curano, lo è con giovanissimi malati del reparto di oncologia con cui condivide la sofferenza e le cure. Per tutti ha una parola, un racconto, sempre il sorriso. Soprattutto negli ultimi anni della malattia al santuario di Stezzano alcuni gruppi di ragazzi vanno a incontrarla e ad ascoltare quello che ha da dire loro. Il suo messaggio si diffonde e alcune parrocchie la invitano per parlare direttamente ai suoi coetanei. Giulia racconta la sua esperienza e invita a incontrare l’amore di Dio, a farne esperienza attraverso l’eucarestia domenicale. Non fa sconti: dice loro che vivere senza il Signore è “come fare una caccia al tesoro senza il tesoro”. Non si risparmia, anche quando la malattia fa sentire tutto il suo peso. L’annuncio agli altri diventa una priorità e un’esigenza a cui non vuole rinunciare tanto da realizzare alcuni progetti che sembrano esprimere la volontà di una testimonianza che possa continuare a raggiungere i giovani anche dopo la sua morte: il libro “Un gancio in mezzo al cielo” e la realizzazione di un video che ancora oggi i genitori mostrano quando vengono invitati a parlare di Giulia».

E ora, cosa manca perché diventi Santa?

«Il riconoscimento della Venerabilità è solo il primo di tre passi che la Chiesa prevede: dopo la Venerabilità, ci dovrebbe essere la Beatificazione, tappa intermedia in vista della canonizzazione. Perché Giulia sia Beata la prassi richiede un miracolo, attribuito alla sua intercessione e avvenuto dopo la sua morte. In questa prospettiva il miracolo è, in realtà, la conferma divina del giudizio del Papa circa le virtù eroiche della Venerabile Serva di Dio. Affinché sia canonizzata servirà un altro miracolo che avvenga dopo la beatificazione».

C’è già stato un miracolo?