Papa Leone XIV ha riconosciuto le virtù eroiche di Giulia Gabrieli, morta il 19 agosto 2011, a soli 14 anni, dopo aver combattuto per due anni contro un tumore. Un nuovo e importante passo nel percorso verso la beatificazione per la giovane bergamasca che, con la sua testimonianza di fede, coraggio e speranza, continua a essere un punto di riferimento per migliaia di persone.

La firma del vescovo Francesco Beschi davanti al delegato don Eugenio Zanetti per l’avvio del processo di beatificazione di Giulia Gabrieli

Nella giornata di sabato 21 novembre, in una nota della sala stampa della Santa Sede, è stato reso noto che «durante l’Udienza concessa a Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Marcello Semeraro, Prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, il Sommo Pontefice ha autorizzato il medesimo Dicastero a promulgare il decreto riguardante le virtù eroiche della Serva di Dio Giulia Gabrieli, Fedele laica, nata il 3 marzo 1997 a Bergamo (Italia) e ivi morta il 19 agosto 2011».

Il messaggio del Vescovo di Bergamo

«Una gioia desiderata, una gioia attesa, una gioia profonda. È il sentimento che attraversa il mio cuore e quello di moltissimi all’annuncio del decreto di Papa Leone che proclama Venerabile Giulia Gabrieli» ha dichiarato il Vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi.

«La raccolta di tante testimonianze, il mio personale coinvolgimento, l’approfondimento dei suoi scritti, ha rappresentato un tesoro di vita cristiana che abbiamo consegnato ai collaboratori del Santo Padre, con la convinzione che la storia di Giulia, rappresentasse un dono luminoso per la Chiesa e in modo particolare per bambini malati, per i giovani, per coloro che se ne prendono cura, per le famiglie» ha dichiarato monsignor Beschi. «Una gioia desiderata: da quando la Diocesi ha accolto e approvato la domanda di avviare l’itinerario per il riconoscimento della testimonianza eroica che Giulia ha offerto nella sua malattia. La raccolta di tante testimonianze, il mio personale coinvolgimento, l’approfondimento dei suoi scritti, ha rappresentato un tesoro di vita cristiana che abbiamo consegnato ai collaboratori del Santo Padre, con la convinzione che la storia di Giulia, rappresentasse un dono luminoso per la Chiesa e in modo particolare per bambini malati, per i giovani, per coloro che se ne prendono cura, per le famiglie».

«Una gioia attesa: la consapevolezza che gli Organismi della Chiesa, preposti al riconoscimento della testimonianza “speciale” di una persona, sono impegnati a corrispondere istanze che giungono da tutto il mondo e che, in questi anni, si sono felicemente moltiplicate. Devo confessare il desiderio personale di veder compiuto l’itinerario del riconoscimento della testimonianza di Giulia, prima della conclusione del mio mandato. La gioia è anche frutto di questo dono» ha proseguito monsignor Beschi.

«Fede, forza e coraggio»

«Una gioia profonda: la vita e la testimonianza di Giulia ha toccato il cuore e l’esistenza di molti. La sua personalità, la sua fede, la sua forza e il suo coraggio, la sua determinazione e nello stesso tempo la sofferenza e la fatica condivisa con tanti e particolarmente con i bimbi e i giovani malati, rappresenta una luce che brilla non solo dentro l’oscurità della malattia, ma anche nel buio di tante situazioni familiari e sociali. Una giovane donna, Giulia, capace di conquistare non soltanto a sé, ma al cuore della sua vita: Gesù, la Madonna, Dio nella sua paternità. Una testimone e una “giovane maestra” di vita cristiana e di una speranza irriducibile».

Antonio e Sara, genitori di Giulia Gabrieli con il secondogenito Davide

Il grazie alla famiglia di Giulia

«Debbo riconoscere e ringraziare di cuore i genitori di Giulia, Davide suo fratello, le sue nonne e tutti i suoi cari, insieme ai Sacerdoti e agli Amici carissimi che l’hanno accompagnata in vita e hanno alimentato la sua conoscenza ben oltre i confini della nostra Diocesi, offrendo una preziosa testimonianza della forza e della bellezza della fede e del Vangelo» ha concluso monsignor Beschi. «In questi anni molti hanno pregato con la belle parole composte nel ricordo di lei, chiedendo grazie e il riconoscimento della luminosità della sua testimonianza. Ora ancor più intensamente potremo rivolgerci a Dio, chiedendo la sua intercessione: tante grazie sono venute e potranno ancor più raggiungere coloro che pregheranno, alla luce della sua vita, della sua fede, del suo amore».

Chi era Giulia Gabrieli

Nata il 3 marzo 1997, Giulia viveva con la famiglia nel quartiere di San Tomaso de’ Calvi, a Bergamo. Figlia di Antonio Gabrieli e Sara Lecchi, era una ragazza solare e vivace, con le passioni tipiche della sua età: gli amici, i viaggi, la famiglia. La sua vita cambiò quando le venne diagnosticato un sarcoma alla mano, che la costrinse ad affrontare un lungo percorso di cure. Nonostante la sofferenza, Giulia non ha perso mai la speranza, trovando nella fede la forza per affrontare la malattia e parlare apertamente anche della morte.

Il libro e la testimonianza di fede

La sua storia è raccontata nel libro «Un gancio in mezzo al cielo» di Fabio Finazzi, pubblicato nel 2012 dalle Edizioni Paoline, che raccoglie pensieri e riflessioni della giovane. Dopo la morte, i genitori hanno dato vita all’associazione ConGiulia , che porta avanti progetti di solidarietà, in particolare a sostegno dei bambini e dei ragazzi malati.

Il cammino verso la beatificazione