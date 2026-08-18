«Giulia, testimone di gioia e speranza»

Era il 19 agosto del 2011 quando, appena quattordicenne (ma l’età anagrafica, per lei, ha sempre contato fino a un certo punto), Giulia Gabrieli partì verso il cielo. Un finale a cui, nel corso dei due anni di malattia, si era preparata con una serenità e una fede tali da poter affermare: «Io ora so che la mia storia può finire solo in due modi: o, grazie a un miracolo, con la completa guarigione, che io chiedo al Signore perché ho tanti progetti da realizzare. E li vorrei realizzare proprio io. Oppure incontro al Signore, che è una bellissima cosa. Sono entrambi due bei finali. L’importante è che, come dice la beata Chiara Luce, sia fatta la volontà di Dio».

Oggi, a quindici anni di distanza, i frutti dell’esempio di Giulia, Serva di Dio dal 2019, si vedono nella gioia di chi la incontra tramite i genitori, Antonio e Sara, e i progetti dell’associazione «conGiulia ets». Una testimonianza viva dell’amore che Giulia avrebbe voluto donare ai bimbi e ai giovani malati come lei e che si rinnova di anno in anno. Lo stesso amore che mercoledì sera alle 20,45, nella parrocchia di San Tomaso Apostolo, riunirà familiari, amici e tutti coloro che in questi anni hanno incontrato Giulia per una Messa, un momento di preghiera semplice, «un modo per vivere Giulia che viene proposto ogni anno dal 2012 – spiegano i genitori –, mentre ogni 3 marzo, giorno del suo compleanno, viene celebrata al santuario della Madonna dei Campi di Stezzano, luogo dove esplose la sua grande spiritualità».

«Giulia è riuscita a trasformare due anni di sofferenze in un inno alla vita» Ripercorrendo con la mente questi quindici anni, nei cuori di Antonio e Sara ci sono due certezze. La prima: «Giulia non è più solo nostra figlia, ma è diventata la figlia, la sorella, l’amica di tantissime persone che l’hanno incontrata alle innumerevoli testimonianze che abbiamo portato». E la seconda: «Giulia è riuscita a trasformare due anni di sofferenze in un inno alla vita». Una certezza che risuona anche nelle parole che il fratello Davide, che allora aveva 9 anni, pronunciò quando Giulia «staccò un biglietto verso il cielo»: «Chi si dispera – i genitori ricordano quelle parole – è perché non ha conosciuto Giulia». I giovani sono sempre stati il suo target di riferimento. «Quando testimoniamo la sua storia, al termine chiediamo sempre ai giovani che incontriamo di definirci Giulia con una parola. E sa che cosa rispondono? Gioia. È proprio questo il messaggio che ha voluto lasciarci: non disperiamoci. Ha vissuto la sua Via Crucis con un occhio puntato verso la risurrezione, ha guardato oltre la morte». Per questo, Antonio e Sara sono convinti che, guardando ai progetti dell’associazione, «Giulia oggi direbbe una sola cosa: grazie. Un grazie rivolto a tutte le persone che si impegnano all’interno dell’associazione».

La scuola estiva in ospedale

Per un progetto in particolare, quello della Scuola estiva in ospedale, nato per permettere ai bambini e ai ragazzi malati di proseguire le attività didattiche anche durante il periodo estivo. «È uno dei primi progetti che abbiamo lanciato, a cui negli anni se ne sono aggiunti altri, ispirati da lei e dai suoi supereroi, i medici. Il pensiero dietro alla scuola estiva al Papa Giovanni XXIII è semplice: la malattia non va in vacanza, perché la scuola sì? Da questa conclusione, insieme ad amici e volontari, abbiamo dato vita a questa scuola estiva presente dal 1° luglio a 31 agosto, ormai dal 2013».

L’iter di beatificazione