Gres art raddoppia: apre gres+ con due giorni di musica e arte gratis -Foto

gres art 671 si amplia e raddoppia gli spazi dedicati alla cultura. Nasce gres+, un nuovo ambiente di 1.500 metri quadrati destinato a concerti, performance, installazioni sonore, incontri ed eventi. Il progetto, promosso da Fondazione Pesenti Ets con il supporto di Italmobiliare, sarà inaugurato venerdì 13 e sabato 14 novembre con una festa aperta gratuitamente al pubblico, su prenotazione.

Gres+, un nuovo spazio nell’ex complesso industriale

L’ampliamento interessa un edificio risalente al 1887, parte dell’ex complesso industriale del Gres. Il progetto, firmato da De8_Architetti, conserva il carattere originario della fabbrica e comprende un nuovo giardino di 600 metri quadrati, che raddoppia la superficie verde esistente. Dall’apertura nel 2023, gres art 671 ha accolto oltre 70mila visitatori e ospitato 80 eventi pubblici. Con gres+ il polo culturale potrà contare su tre ambienti: lo spazio espositivo, quello dedicato all’accoglienza con caffè e bookshop e il nuovo edificio per gli eventi.

Ecco gres+, i nuovi spazi di gres art671 a Bergamo In anteprima la visita ai nuovi spazi culturali che verranno inaugurati ufficialmente venerdì 13 novembre Bedolis

Inaugurazione il 13 e 14 novembre: il programma

Venerdì 13 novembre si comincia alle 18.30 con il live set degli studenti di Sound Design del Politecnico delle Arti di Bergamo. Alle 21.30 spazio alla musica elettronica di Utōpia Crew.

Sabato 14 novembre, dalle 10 a mezzanotte, sarà visitabile gratuitamente anche la mostra Museum Dreams di Isaac Julien. In programma Dance Well alle 10.30 e le visite non convenzionali di Elisabetta Consonni e Alessandro Tollari alle 11, 14 e 16.