Guardia medica, lo spiraglio: «Già pronti altri 40 dottori»

Altri 40 medici contrattualizzati: saranno 88 in tutto . Se tutto andrà come dovrebbe andare, nella giornata di oggi (venerdì 16 giugno) il servizio di Continuità assistenziale, l’ex guardia medica, potrebbe cominciare a uscire dalla crisi. L’annuncio di Ats va in questa direzione: «Per prima cosa – ha dichiarato ieri il direttore generale di Ats Bergamo Massimo Giupponi – in occasione della seconda giornata di lavori del “Laboratorio Sanità 20/30 Lombardia - Bergamo” – verranno mantenute tutte le 27 sedi : non abbiamo mai previsto e annunciato riduzioni».