Ha 101 anni e regala un’ambulanza alla Croce Rossa: «Aiuto chi ha bisogno»

Nonostante l’afa, il signor Lavezzari ha voluto essere presente sabato pomeriggio a Villa d’Almè nella sede della Croce Rossa per l’inaugurazione ufficiale : è stato lui il primo a salire a bordo in totale autonomia per conoscerne strumentazioni e allestimento, appena dopo il taglio del nastro e dopo aver accarezzato con emozione il nome di suo padre impresso sulla fiancata del mezzo.

Il dono in ricordo del padre

Il mezzo, dal costo complessivo di circa 100mila euro , «è dotato – ha spiegato Gianluca Sforza, presidente del Comitato di Bergamo della Croce Rossa - di una strumentazione sofisticata e di una barella ammortizzata per il trasporto in comfort e sicurezza dei pazienti gravemente traumatizzati. Siamo davvero grati per questo gesto di solidarietà e vicinanza alla Croce Rossa».

La storia di Guido e Athos Lavezzari

«Avevo solo dieci anni quando mio papà è venuto a mancare ma ricordo bene quando mi portava con lui a piedi fino all’ospedale di Bergamo e andavamo a visitare i pazienti nei reparti – ha confidato con la voce rotta dall’emozione il centenario, che fino allo scorso anno si poteva vedere sfrecciare per le vie di Bergamo al volante della sua Cabrio blu - Sono certo che è stato mio papà dal cielo a guidarmi in questa mia decisione di aiutare la Cri. Nel corso della mia lunga vita mi sono dedicato con passione al mio lavoro, ho viaggiato molto in diversi continenti e ho coltivato tanti hobby e passioni, dalla pittura al teatro, passando per l’opera lirica. Non sono mai riuscito a dedicarmi ad attività di volontariato, ma ora ho coronato un mio desiderio con questa donazione in ricordo di mio padre, che potrà essere un aiuto concreto per soccorrere e aiutare chi ne avrà bisogno».