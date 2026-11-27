Quattro binari, la prima parziale ricucitura con via Gavazzeni attraverso il ponte ovest, le risalite verso le banchine dal sottopasso riaperto a inizio anno e il varo del ponte est, quello che di fatto darà un volto nuovo all’hub intermodale di Bergamo. Sono i primi servizi della stazione ferroviaria internazionale che saranno attivati entro la fine del 2027.

Incertezza sul raddoppio e sul tratto per Orio

Ancora incertezza, invece, sui cantieri del raddoppio Bergamo-Ponte e del treno per Orio, sui quali non ci sono ancora tempi certi almeno finché continuerà a pesare l’attesa del pronunciamento del Cct, il Collegio consultivo tecnico chiamato a esprimersi sull’ipotesi di rescissione dei contratti d’appalto.

È quanto è emerso ieri dalla voce di Rosa Pannetta, commissario straordinario di Rfi per i cantieri del nodo ferroviario di Bergamo, nel corso di una lunga seduta della V commissione regionale Territorio, infrastrutture e mobilità, convocata per fare il punto sull’andamento del servizio ferroviario in Lombardia e sui lavori in corso con Rfi, Trenord e Ferrovie Nord.

La prosecuzione con l’impresa D’Agostino non è scontata: tutto dipenderà dal pronunciamento del Collegio consultivo tecnico

L’attesa per il responso del Cct

A settembre Rfi si è rivolta al Cct per chiedere di valutare l’ipotesi di rescindere i contratti del raddoppio Bergamo-Ponte e del treno per Orio, alla luce dei ritardi accumulati in oltre due anni e mezzo di lavori.

Nelle schede mostrate in commissione, i tempi di conclusione restano «in fase di valutazione», mettendo in discussione anche la scadenza di fine 2027. La prosecuzione con l’impresa D’Agostino, dunque, non è scontata: tutto dipenderà dal pronunciamento del Collegio.

«Sulle tempistiche non abbiamo potere, perché si tratta di un organismo terzo. Abbiamo sollecitato una decisione nel più breve tempo possibile» Pannetta ha illustrato le ipotesi sul tavolo, confermando che i ritardi non metteranno a rischio i finanziamenti del Pnrr: «Abbiamo consegnato le relazioni e le integrazioni che ci sono state chieste. Sulle tempistiche non abbiamo potere, perché si tratta di un organismo terzo. Abbiamo comunque sollecitato una decisione nel più breve tempo possibile».

Le ipotesi

In caso di rescissione del contratto, Rfi dovrà verificare se le seconde classificate nelle gare sono disponibili a subentrare, altrimenti sarà necessario un nuovo appalto.

C’è però anche la possibilità che il Collegio chieda all’attuale impresa di proseguire, imponendo un programma per recuperare i ritardi, come già prospettato per il raddoppio Bergamo-Ponte San Pietro.

Le notizie più rassicuranti arrivano dal cantiere della stazione, dove procedono due interventi distinti: quello per la nuova stazione e quello per il nuovo piano regolatore dei binari

Lavori più veloci

«Da quando siamo ricorsi al Cct l’impresa ha iniziato a lavorare con un ritmo diverso, dando segnali concreti - aggiunge Pannetta -. È altrettanto vero, però, che l’impresa si sta concentrando in città. Questo significa che non stiamo necessariamente riducendo i tempi complessivi per il completamento dei lavori».

Per il presidente della Commissione Johnatan Lobati (FI), «bene le notizie sulla stazione, teniamo monitorato l’avanzamento dei cantieri, siamo in attesa delle decisioni del Cct». Anche il consigliere di FdI Michele Schiavi richiama la necessità di «fare chiarezza sullo stato di avanzamento delle grandi opere ferroviarie, verificare i cronoprogrammi e conoscere le prospettive di realizzazione degli interventi ancora da completare o finanziare».

«Mancano certezze sulla realizzazione di un’opera fondamentale come il Ponte San Michele e preoccupa il ritardo del treno per Orio»

Critici i consiglieri del Pd

Le notizie più rassicuranti arrivano invece dal cantiere della stazione, dove procedono due interventi distinti: quello per la nuova stazione e quello per il nuovo piano regolatore dei binari.

Pannetta ha confermato che la prima attivazione è prevista per dicembre 2027 Rispondendo a una domanda del presidente Lobati, Pannetta ha confermato che la prima attivazione è prevista per dicembre 2027, annunciando che «l’attivazione di tutti e otto i binari e la conclusione della struttura, sono previste nel 2029».