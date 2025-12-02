Il calendario de «L’Eco», omaggio per i lettori con la copia di giovedì

Da appendere in ufficio o in casa, per non dimenticare appuntamenti, eventi, per organizzare al meglio il lavoro e le attività di tutti i giorni: si tratta dello storico calendario a muro de L’Eco di Bergamo e lo troverete in omaggio acquistando la copia del giornale di giovedì 4 dicembre. È una tradizione che si rinnova annualmente, un dono dal giornale ai lettori. Come ogni giorno L’Eco di Bergamo fa parte delle vostre vite, entrando nelle vostre case - fornendo un’informazione completa di quel che succede a Bergamo e Provincia e così va avanti da ben 145 anni, quasi un secolo e mezzo - così il calendario vuole essere un supporto quotidiano alle vostre attività, un dono semplice, ma efficace, che vi farà sentire sempre la nostra vicinanza.

Pratico, spazioso per prendere appunti in comodità e ricco di interessanti contenuti. Ogni mese, al piede della pagina del calendario, ci sarà un suggerimento che la Cisl o la Clinica San Francesco hanno pensato per voi. C’è l’indicazione del santo del giorno, le diverse fasi lunari e, nella parte alta, sulla sinistra, troverete anche gli orari in cui il sole sorge e tramonta.

Come riceverlo

Come dovete fare per avere il vostro calendario? È semplicissimo. Acquistando in edicola la copia de L’Eco di Bergamo di giovedì 4 dicembre lo riceverete in omaggio.

Se siete abbonati alla versione cartacea del giornale con consegna a domicilio, entro giovedì 4 dicembre, grazie alla consegna postale o tramite il servizio di portatura, riceverete la vostra copia del calendario direttamente a casa, non dovrete più passare voi a ritirarlo.

Se siete abbonati cartacei con ritiro in edicola, il calendario lo trovate anche voi ritirando la copia di giovedì 4 dicembre.