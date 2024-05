Il centro di Bergamo è nerazzurro. In 15mila davanti ai due maxi-schermi - La festa, foto e video

Tifosi che festeggeranno per tutta la notte nel centro di Bergamo: 15mila persone si sono radunate e sono aumentate a fine match. Nessun problema, nessuna criticità si sono registrati in piazza Vittorio Veneto e in Largo Porta Nuova, grazie anche al grande impegno della polizia locale di via Coghetti e delle forze dell’ordine.