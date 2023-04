Il Falcone piange la prof Bonzi«Sapeva ascoltare gli studenti»

Una persona riservata e discreta, ma al tempo stesso solare e accogliente. La collega ideale, che tutti gli insegnanti vorrebbero avere . È un ricordo carico di stima e affetto quello che ha lasciato Romana Bonzi, docente al liceo Linguistico Falcone, che si è spenta a 67 anni. «Sapevamo che da tempo non stava bene, ma mai avremmo immaginato quello che è successo – ha raccontato Gloria Farisé, dirigente scolastica dell’istituto in cui insegnava Romana –. A settembre sarebbe andata in pensione dopo una carriera a fianco dei suoi alunni. La notizia della sua morte ci è stata data subito dai suoi ex alunni che hanno continuato a ricordarla con stima e affetto. Romana era un’insegnante con una qualità fondamentale: sapeva appassionare i suoi studenti e per questo era nei loro cuori».