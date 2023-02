Il furetto Vasco è tornato a casa: sottratto fuori da un bar al proprietario è stato ritrovato dopo l’appello sui social

Buone notizie dalla Polizia locale di Bergamo: il furetto Vasco, di cui si erano perse le tracce martedì 31 gennaio, è stato ritrovato, sta bene ed è si è riunito con il suo legittimo proprietario. Mauro Piccinelli, proprietario del furetto, aveva perso il suo animale, fuori dal bar «Il Tassino» in largo Rezzara in tarda serata . Si è trattata di una situazione singolare dato che il proprietario stesso aveva concesso a dei giovani di prendere in braccio il furetto per poterlo accarezzare, non aspettandosi che, passando in pochi minuti di mano in mano, uno di essi scappasse con Vasco.