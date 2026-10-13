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Cronaca / Bergamo Città Martedì 13 Ottobre 2026

Il Gioco de L’Eco, pioggia di premi: in palio gift card, voucher e un’auto

IL CONCORSO. Si parte il 19 ottobre e si proseguirà per sette settimane. Il premio finale è una Peugeot 208.

Lettura 1 min.
Lorenzo Sala
Lorenzo Sala
Il Gioco de L’Eco, pioggia di premi: in palio gift card, voucher e un’auto
La Peugeot 208 è il premio finale del concorso

Manca sempre meno all’appuntamento annuale con Il Gioco de L’Eco, storico concorso del giornale che dà la possibilità ai lettori di provare a vincere tantissimi premi. Si parte lunedì 19 ottobre - unico giorno in cui troverete l’adesivo fortunato acquistando il quotidiano - e si proseguirà per sette settimane, fino a domenica 6 dicembre.

I premi in palio sono tantissimi e bellissimi. Il più ambito è la Peugeot 208 della concessionaria Autoghinzani Bergamo: un’automobile da 110 cavalli, ibrida e con cambio automatico e-DCS6. Per provare a vincerla, dovete collezionare tutti i 49 bollini che verranno pubblicati, uno al giorno per sette settimane, durante tutta la durata del concorso.

I premi settimanali

Ci sono anche premi settimanali, che potrete provare a vincere se il numero stampato sul vostro adesivo fortunato comparirà nell’elenco pubblicato nelle pagine dedicate al gioco. Dal lunedì al venerdì, in palio ogni giorno ci sono cinque gift card, ciascuna dal valore di 200 euro, da spendere presso lo Shopping Center Le Due Torri di Stezzano.

Ogni buono è così suddiviso: 160 euro spendibili presso tutti i negozi del Centro Commerciale a eccezione di Esselunga, Bar Atlantic e Profumeria Esserbella; i restanti 40 euro sono spendibili ovunque all’interno de Le Due Torri. Sono 175 in tutto le gift card in palio. Ogni sabato potrete provare a vincere un soggiorno di due giorni per due persone nelle nuove suite dell’Albergo Ristorante Bigio di San Pellegrino Terme. Sono comprese le colazioni, le cene - per due persone sono in tutto quattro, due delle quali arricchite da percorsi gastronomici «Assapora la nostra Valle» con prodotti tipici selezionati e vini del territorio -, degli ingressi per QC Spa San Pellegrino Terme, una bottiglia di Champagne e prodotti dolciari Bigio.

Qualora ci fossero dei premi non assegnati durante l’arco delle sette settimane - gift card Le Due Torri e voucher per il soggiorno -, saranno messi in palio con l’estrazione finale.

Il Quiz Eco

Ma non finisce qui: anche in questa edizione del concorso ci sarà la modalità Quiz Eco, che vi dà la possibilità di vincere delle gift card, dal valore di 100 euro ciascuna, da utilizzare presso lo Shopping Center Le Due Torri di Stezzano. Sono spendibili ovunque all’interno del Centro Commerciale, a eccezione di Esselunga, Bar Atlantic e Profumeria Esserbella. In palio ce ne sono quattordici: sette per i giocatori cartacei e sette per i digitali.

Per provare a vincere prestate attenzione alla rubrica «Accadde davvero a Bergamo», pubblicata da martedì 24 novembre a giovedì 3 dicembre, sul giornale ma anche online sul sito. Da venerdì 4 a giovedì 10 dicembre, una al giorno, troverete sette domande inerenti alla rubrica.

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