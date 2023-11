Il Natale in Città Alta: pattinaggio, mercatini e teatro

Dentro le Mura si pattina sulla pista romantica (ed ecologica) del chiostro del Carmine, casa del Ttb (Teatro tascabile di Bergamo), mentre nel dirimpettaio monastero di Sant’Agata, sotto il berceau della cooperativa Città Alta apr e «Il Giardino di Natale», mercatino dall’anima gourmand e solidale . Arrivata alla sua terza edizione, l’iniziativa promossa dal Ttb verrà inaugurata sabato 25 novembre, e con sé porta una serie di eventi confezionati nel calendario «I Monasteri d’inverno», protagonisti i monasteri del Carmine e di Sant’Agata. I due siti ospiteranno anche gli spettacoli teatrali «Il Teatro è servito», per bambini e adolescenti, con compagnie da tutta Italia e pure dall’Ucraina.

Tre gli eventi principali

Da sabato 25 novembre e fino al 28 gennaio, «Una pista di ghiaccio in Città Alta» nel chiostro del Carmine (biglietto 8 euro, under 18 6 euro), aperta fino al 22 dicembre il venerdì (ore 16-23), sabato (10-23) e domenica (10-20). Dal 23 dicembre al 7 gennaio apre invece da domenica a giovedì (10-20), venerdì e sabato (10-23). Previste aperture speciali (come l’8 dicembre, dalle 10 alle 20), mentre dall’8 al 28 gennaio, apre solo il venerdì (16-23), sabato (10-23) e domenica (10-20).