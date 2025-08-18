Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 18 Agosto 2025

Il Vescovo alla Messa dell’Apparizione: «Lo sguardo di Maria custodisce la speranza»

LA CELEBRAZIONE. La riflessione del Vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi, durante la Messa solenne nel giorno in cui si festeggia il 423esimo anniversario dell’Apparizione al santuario in Borgo Santa Caterina.

Max Pavan
Max Pavan
Servizio Bergamo Tv
Laura Arnoldi
Laura Arnoldi
01:55

La riflessione del Vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi, durante la Messa solenne nel giorno in cui si festeggia il 423esimo anniversario dell’ Apparizione al Santuario in Borgo Santa Caterina ha preso le mosse dall’osservazione dell’affresco per guidare i fedeli a cogliere come Maria sia veramente fonte vivace di speranza.

Leggi anche
L’effigie di Maria che verrà portata in processione
L’effigie di Maria che verrà portata in processione
La Messa giubilare in Borgo Santa Caterina
La Messa giubilare in Borgo Santa Caterina

«Lo sguardo di Maria nell’affresco del miracolo, riprodotto anche nell’effigie che questa sera porteremo in processione, appare pensoso - ha spiegato monsignor Beschi nel pomeriggio di lunedì 18 agosto -. Gli occhi non sono diretti su Gesù morto, né rivolti ai fedeli e nemmeno persi nel vuoto. Questo sguardo mostra che Maria custodisce tutto quello che ha ascoltato e vissuto con Gesù fino al momento della sua morte, nel suo cuore».

«Il cuore è immagine della profondità da cui scaturisce la speranza. Noi attingiamo la speranza nel profondo del nostro cuore. Gli occhi pensosi sono illuminati dalla speranza, esprimono la fiducia in Gesù»

«Il cuore è immagine della profondità da cui scaturisce la speranza. Noi attingiamo la speranza nel profondo del nostro cuore. Gli occhi pensosi sono illuminati dalla speranza,

Il Vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi
Il Vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi
(Foto di Colleoni)

esprimono la fiducia in Gesù. Maria gli ha creduto fino in fondo. Al termine dell’esistenza di Gesù, raccoglie tutti i momenti della vita del figlio vissuti da madre nella fiducia. Maria ha avuto fiducia perché custodisce nel cuore la parola di Dio che alimenta la sorgente di speranza. Maria non solo ricorda, ma legge la vita di Gesù alla luce della parola di Dio; questo è un esercizio che possiamo fare tutti noi. Maria custodisce nel cuore ogni segno più piccolo della speranza. La verità e autenticità del rapporto con Maria ci porta ad assumere le ragioni della sua speranza che l’hanno portata a non chiudere mai i suoi occhi su Gesù. Maria non dice “sì” alla Croce, all’ingiustizia, alla violenza, ma dice “sì” al Signore, cioè ha fede in lui anche dove sembra regnare la morte».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Religioni, Fedi
Leader religiosi
Arte, cultura, intrattenimento
Pittura
Sociale
Morte
Chiese Cristiane
Cattolico Romana
Francesco Beschi
Santa Caterina
Laura Arnoldi